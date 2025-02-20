Layoy se pierde el Sudamericano Indoor por una lesión

El múltiple campeón argentino de salto en alto, Carlos Layoy, se perderá este fin de semana el campeonato Sudamericano Indoor de Bolivia por una lesión.

El atleta libreño estaba nominado para integrar el equipo argentino que se presentará en Cochabmaba, pero al no estar en plenitud física, optó por bajarse del certamen.

Una lesión de tobillo que sufrió hace dos semanas fue lo que motivó a Layoy para no participar del certamen boliviano.

“Hicimos todo y más para llegar al cien por ciento, pero fue imposible”, comentó en sus redes sociales al informar que no sería parte del equipo argentino.

Desde la lesión, trabajó junto al equipo médico y de kinesiología para recuperar el tobillo pero no llegó al 100%.

“Pensé que llegaba pero no pudo ser”, agregó en contacto con El Litoral.

“Tomamos la decisión de priorizar el Sudamericano al aire libre en Mar del Plata, que es clasificatorio al Mundial”, agregó.

El evento en Mar del Plata será del 25 al 27 de abril y Layoy continúa con su preparación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Nos vemos pronto en la pista y éxitos a toda la delegación argentina”, concluyó.

Con la baja de último momento de Layoy, el equipo argentino para el Sudamericano de pista cubierta se redujo a 17 integrantes.

El libreño es el actual campeón argentino de salto en alto y ostenta el récord argentino de la especialidad. Precisamente en Cochabamba, pero en pista descubierta, logró su mejor registro histórico con 2.25 metros.

“El principal objetivo de la CADA en este 2025 está puesto en el Campeonato Sudamericano de mayores en Mar del Plata y eso se tuvo en cuenta en el armado del equipo para el torneo en Bolivia”, explicó en su momento el entrenador argentino Carlos Visentini.