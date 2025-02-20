Midón quedó eliminado en Uruguay y Monzón sigue en Estados Unidos

Un jueves con suerte dispar tuvieron los tenistas correntinos en el circuito internacional. Mientras que Lautaro Midón de despidió de Uruguay, Ignacio Monzón sigue en competencia en Estados Unidos.

Midón (350 en el ránking de la ATP) tuvo un rendimiento decreciente y perdió frente al también argentino Mariano Kestelboim (489) por 7-5, 4-6 y 0-6.

El encuentro, que se extendió por 2 horas y 57 minutos, correspondió a la segunda ronda del M15 de Punta del Este, certamen que se juega sobre polvo de ladrillo.

Fue el segundo cruce entre los argentinos. En el 2023, en Villa María, Córdoba, el triunfo había correspondido a Midón.

El correntino comenzó su participación en el future uruguayo con una trabada victoria sobre Sean Hess, argentino que llegó desde la clasificación, por 5-7, 6-1 y 6-4.

En el cuadro de dobles, Midón junto junto a Tomas Farjat. Los argentinos perdieron en primera ronda contra los brasileños Pedro Boscardin Días y Matheus Pucinelli De Almeida por 7-6 (3) y 6-1.

La agenda de Midón indica que la próxima semana jugará otro M25, esta vez en Yerba Buena, Tucumán.

La buena noticia de la jornada para Midón (20 años) es que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) confirmó una beca anual para el correntino.

“Apoyo anual para jóvenes talentos masculinos”, informó el Enard. En la lista de 6 beneficiaros aparece Midón.

Monzón en Florida

En las canchas de arcilla de la Academia de Emilio Sánchez, Ignacio Monzón ganó en sus dos presentaciones del jueves. El correntino avanzó a los cuartos de final del M15 de Naples, Florida, y en dobles, junto a Lorenzo Joaquín Rodríguez, clasificó para disputar las semifinales.

En individuales, el correntino (712) superó al local Jack Secord, juvenil de 16 años, por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 34 minutos de juego.

Por el pasaje a las semifinales del certamen, Monzón enfrentará a Víctor Lilov (Estados Unidos), jugador que llega desde la clasificación y figura 927 en el escalafón internacional.

En dobles, los argentinos Monzón y Rodríguez vencieron este jueves a los estadounidenses Kyle Overmyer y Drew Van Orderlain por 6-2 y 7-5.

Este viernes, en una de las semifinales, Monzón - Rodríguez se medirán frente a los locales y primeros preclasificados Jamie Vance y Tennyson Whiting.