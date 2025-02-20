Tiempo de clasificación para el beach volley en Corrientes

Lá décima etapa del Circuito Argentino de Beach Volley se pondrá en marcha este viernes en Corrientes con la disputa de la etapa de clasificación.

La actividad en la playa Arazaty II dará inicio a las 9 con la participación de 48 duplas: 25 de varones y 23 de mujeres (datos hasta el jueves por la mañana). Se concretarán 36 partidos hasta definir los que avanzarán al cuadro principal.

El certamen en la capital correntino continuará el sábado 22 y domingo 23 con la disputa del cuadro principal, con jugadores de selección nacional y con presencia de representantes locales (tres duplas femeninas y dos masculinas).

En la instancia principal estarán 16 duplas para varones y la misma cantidad de mujeres, con cuatro grupos clasificatorios.

Entre los participantes estarán los correntinos Luciano Rzepeky y Juan Pablo Sosa que el año pasado lograron el podio a nivel nacional y la semana pasada ganaron el regional juvenil.

El Circuito Argentino es organizado por la Federación de Voleibol Argentino (FEVA) y para esta etapa, la décima, se suma la Federación Correntina con el auspicio del municipio capitalino.

En la playa Arazaty II se armaron 3 canchas con un micro estadio para los partidos centrales. Las tres jornadas serán con entrada libre y gratuita.

“Logramos después de varios años que el Circuito regrese a Corrientes y tenemos una gran expectativa por el torneo”, comentó Pablo Royg, presidente de la Federación Correntina de Voley.

“El certamen demanda una gran logística y para ello contamos con el apoyo de los clubes y del municipio capitalino”, contó en declaraciones a Era por Abajo en Radio UNNE.

“El torneo será de buen nivel porque habrá presencia de jugadores y jugadoras de los seleccionados nacionales, por lo tanto creo que será un gran espectáculo durante tres días”, agregó.

La arena del balneario municipal recibirá a duplas provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Chaco, Corrientes y CABA, aguardándose la participación de representantes de Paraguay y Uruguay.