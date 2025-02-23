Gago y Gorosito cruzan opiniones en la previa del partido por Copa Libertadores

Tras el triunfo de Boca 2-1 ante Aldosivi en la Bombonera por el Torneo Apertura, el Xeneize ya piensa en su próximo compromiso: el próximo martes jugará ante Alianza Lima de Perú por la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores. En conferencia de prensa, Fernando Gago le respondió a Néstor Gorosito y aseguró que su equipo va “a jugar como una final”.

“Son opiniones. Yo sé lo que significa jugar en esta cancha, lo tengo claro. Sé lo que significa la gente, de cuando el equipo tiene esos momentos de situaciones positivas. Vamos a tratar de aprovechar eso, de contagiar desde adentro hacia afuera”, explicó Gago.

Qué dijo Fernando Gago sobre el partido ante Alianza Lima en la Bombonera

“Con respecto al martes, necesitamos ganar y sabemos lo que implica jugar una Copa Libertadores. Jugamos en nuestra casa, lo cual es muy importante. Hay que aprovechar el envión de la gente y su apoyo”, agregó Pintita.

Y, luego le brindó unas palabras al hincha: “A la gente de Boca le digo que confíe. Vamos a tratar de seguir mejorando. Hay momentos y situaciones que la gente se manifiesta y es normal. Este club es así, lo conozco. Y creo que bastante, desde mi etapa de infantiles”.

En ese sentido, añadió: “Nosotros tenemos una final el martes y vamos a jugarla como tal. Este equipo va a dejar todo para lograr un resultado positivo, sabiendo lo que significa entrar a una Libertadores”.

Qué dijo Néstor Gorosito sobre la Bombonera

“Para mí no (Boca no es favorito). Estamos en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos ansias de jugar bien a la pelota, de ganar. Nosotros tenemos confianza y el respeto máximo. Somos 11 contra 11 dentro de la cancha. Ningún jugador ha muerto en La Bombonera. La gente no entra a la cancha”, señaló Gorosito en una entrevista con ESPN.

“Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada. Gritan más como ayer gritaron en nuestra cancha”, dijo en otro momento el DT argentino para Radio La Red.

Fuente: TN