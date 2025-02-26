Hinchas de Racing fueron atacados a tiros en Brasil

Atacaron a tiros a los hinchas de Racing que viajaron a Brasil a presenciar el partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana ante Botafogo. Hay al menos dos heridos, el cual uno de ellos sufrió un disparo en la cintura y fue trasladado al hospital.

El hecho sucedió en la playa Barra Da Tijuca, en Río de Janeiro, cerca del hotel Windsor donde actualmente se aloja el plantel de la “Academia”.

“Estábamos tranquilos en la playa y escuchamos lo que pensamos que eran cohetes. Alguien grita: ‘Bala, bala’ y a metros míos veo a alguien agachado tirando tiros”, informó un hincha de Racing que viajó a la Agencia Noticias Argentinas.

Según se informó, un grupo de argentinos sufrió un robo en la playa brasileña, donde los ladrones se llevaron objetos de oro, muy valioso en Brasil.

Todo indicaría que dos de los simpatizantes del equipo de Avellaneda se quisieron resistir al asalto. Uno de ellos recibió un tiro en la cintura, por lo que debió ser trasladado en helicóptero hasta el hospital, mientras que al otro le dispararon en el codo y fue una ambulancia quien lo atendió.

Racing se medirá ante Botafogo este jueves a las 21.30 (hora argentina) desde el Estadio Olímpico Nilton Santos por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas llega de ganar por 2-0 en el partido de ida disputado en el Cilindro de Avellaneda.

El posible once inicial de Gustavo Costas que se enfrentará a Botafogo

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, tendría pensado repetir el 11 titular que recibió a Botafogo de Brasil en la ida de la Recopa Sudamericana, donde el equipo de Avellaneda consiguió una cómoda victoria por 2-0 con goles de los delanteros Luciano Vietto y Adrián “Maravilla” Martínez.

Es por esto que repetiría nombres de cara al trascendental encuentro de este jueves por la noche, en el que Racing buscará su segundo título internacional en solo tres meses.

Así formaría Racing para visitar a Botafogo: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Gastón Martirena; Luciano Vietto (en caso de que no llegue jugarían Matías Zaracho o Santiago Solari); Maximiliano Salas y Adrián Martínez.

