Carlos Zárate ganó sus primeros puntos ATP y avanza en Tucumán

El juvenil tenista correntinos Carlos María Zárate (19 años) sumó sus primeros puntos en el circuito profesional y ya está en los cuartos de final del M25 de Yerba Buena, Tucumán.

Zárate se impuso en los dos partidos que disputó en el future tucumano y se aseguró 3 puntos para el ránking ATP, confirmando la proyección que mostró desde el inicio del año.

En las canchas del Club Social Las Lomitas se desarrolla la Copa Yerba Buena, torneo internacional de Tenis ITF M25.

El tenista correntino se ganó un lugar en el cuadro principal del certamen que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo al quedarse con un Pro Tour que se disputó en San Fernando, Buenos Aires.

El jugador nacido en el 2005 aprovechó el wild card y en la primera ronda del certamen tucumano superó al experimentado brasileño Wilson Leite, ex 361°, por 7-5, 4-6 y 7-5 levantando un 3-5 en el set final.

En la segunda ronda, este jueves, Zárate se cruzó con otro jugador argentino de su misma categoría, Gonzalo Zeitune. En 1 hora y 43 minutos lo venció por 6-4 y 6-2, asegurándose un lugar en los cuartos de final.

En la próxima ronda, por un lugar en la semifinal, este viernes, enfrentará Mariano Kestelboim que este jueves en el duelo entre argentinos venció a Alejo Lingua Lavallén por 6-3 y 7-6 (10-8).

Los dos triunfos en Tucumán le garantizan a Zárate sus primeros 3 puntos en el ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales.