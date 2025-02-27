Midón está en cuartos de final en Tucumán

Lautaro Midón (20 años) también avanzó a los cuartos de final del M25 de Yerba Buena, Tucumán, primer torneo internacional de Tenis ITF M25 que se disputa en el país durante la presente temporada.

El tenista correntino necesito de 1 hora y 13 minutos para superar por quinta vez en el circuito profesional a Tomás Farat por 7-6 (7-1) y 6-3, este partido correspondió a la segunda ronda del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo.

En la próxima ronda, este viernes, y por un lugar en semifinales, Midón (352 en el ránking de la ATP) enfrentará a Luciano Ambrogi que eliminó en la segunda ronda al brasileño Gustavo Ribeiro de Almeida por 7-5 y 6-4.

En su presentación en el certamen tucumano, el correntino dejó en el camino a Lautaro Agustin Falabella por 7-6 (7-2) y 6-2.

En el cuadro de dobles del torneo que se juega en el Club Social Las Lomitas de Yerba Buena, Midón jugó junto a Luciano Lambrogi y perdieron en la primera ronda frente a los también argentinos Sean Hess y Alejo Lingua Lavallen por un doble 6-3.