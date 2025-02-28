El plantel de Boca Unidos retomó las prácticas después de la huelga

El plantel de Boca Unidos retomó las prácticas este viernes los entrenamientos, después de dos días de medida de fuerza donde el principal reclamo fue la falta de pago de los haberes.

Desde la entidad correntina informaron que hubo “falta de comunicación” entre la nueva gente que maneja el fútbol profesional, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.

En el marco de su preparación para el Federal A 2025, Boca Unidos disputó un amistoso, el segundo de la pretemporada, el pasado martes frente a For Ever. El encuentro se debió suspender por una lesión (luxofractura de tobillo izquierdo) que sufrió Joaquín Zabaleta delantero del conjunto chaqueño.

Al día siguiente, los jugadores del Aurirrojo no se presentaron a entrenar al reclamar, entre otros puntos, haberes adeudados.

“Me llamó la atención la magnitud de la situación, hoy está todo regularizado”, sentenció Marcelo Insaurralde, presidente de Boca Unidos que ratificó: “el plantel vuelve a entrenar”.

“Estimo que fue una falta de comunicación, no se bien a que atribuir, pero ya se solucionó y seguimos con los preparativos para el inicio del torneo”, relató en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red).

El directivo insistió que falló la comunicación con los jugadores. “Participé de la reunión de este jueves con los jugadores para transmitir la preocupación de la Comisión Directiva por la situación. La falta de comunicación se dio con la persona que hoy está encargada del fútbol, tal vez faltó un interlocutor para evitar este problema”.

A fines del año pasado, Boca Unidos quedó inhibido por una medida cautelar que dispuso la Justicia de Santa Fe a raíz de la contratación del jugador Nicolás Silva.

Dos clubes santafesinos reclamaron el pago de los derechos formativos por el mencionado jugador. La deuda ascendería a 300 millones de pesos. “La situación obligó a que el club tenga que buscar una herramienta y estamos terminando de conocer a la gente que se acercó para manejar el fútbol”, reconoció Insaurralde.

Para salir del incómodo momento, el fútbol profesional de Boca Unidos pasó a ser comandado por una asesoría deportiva cuya cabeza visible a José Luis Aguirre.

“Viene (Aguirre) con la intención de reestructurar y profesionalizar todo lo relacionado al fútbol. Tiene el apoyo de algunos sponsor que le permitirán llevar adelante el proyecto. Tiene experiencia en otros clubes y nosotros confiamos en la propuesta”, afirmó Insaurralde.

En cuanto a la situación judicial y la inhibición que determinó la AFA, el titular de Boca Unidos, sostuvo que “los abogados del club están trabajando en Santa Fe y estamos a la espera de una definición de la situación judicial. Esperamos llegar a un salida favorable para todos”.

En lo estrictamente deportivo, por la medida de fuerza, se deberán reprogramar algunos partidos amistosos que tenía en carpeta Boca Unidos.

Mientras que el miércoles, el Consejo Federal del fútbol argentino dio a conocer la programación de partidos para la Zona 4 del Federal A 2025 y el debut de Boca Unidos será en Resistencia cuando enfrente a Sarmiento de esa ciudad.

En la segunda fecha (23 de marzo), el equipo correntino recibirá a San Martín de Formosa y en la tercera (30 de marzo) quedará libre.