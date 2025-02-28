Regatas repitió errores y cayó contra Quimsa en el debut de Varas como DT

La baja producción ofensiva fue determinante en la derrota que sufrió Regatas Corrientes frente a Quimsa 72 a 63 en lo que fue la presentación de Juan Manuel Varas como DT del equipo Fantasma en la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro que se jugó este viernes en el estadio José Jorge Contte tuvo como principales figuras al base visitante Juan Brussino, que no marcó puntos pero impuso el ritmo del partido y repartió 5 asistencias, y a Arnold Louis que aportó 17 puntos.

En Regatas (11-13) los principales anotadores fueron Andrés Jaime con 14 puntos y Charles Thomas con 13.

Los parciales del partido correspondiente a la Fase Regular fueron 12-13, 34-37 y 50-59.

Regatas tuvo un rendimiento de menos a más en los 20 minutos iniciales. Fue dominado por el rival y llegó a perder por 17 puntos, pero mejoró la defensa y de la mano Jaime reaccionó para llegar al descanso largo 3 abajo (34-37).

El Fantasma pasó al frente del marcador en el amanecer del tercer capítulo pero después se secó en la ofensiva y quedó sin chances de alcanzar al victoria.

En el arranque del partido, Quimsa impuso condiciones con el buen rendimiento de Louis, Basabe y los tiros de tres puntos.

Regatas se mostró frágil en defensa y además tardó más de 3 minutos en convertir sus primeros puntos.

Las opciones en ataque fueron escasa, los 12 puntos llegaron a través de 3 jugadores y se le complicó romper el esquema del rival.

En el segundo capítulo, el local nuevamente sufrió una sequía en ataque (cuatro minutos sin convertir) y Quimsa se escapó por 17 (29 a 22). Allí comenzó la reacción correntina que ajustó la defensa y creció la figura de Jaime anotando y asistiendo a sus compañeros.

En los primeros 3 minutos del tercer cuarto, Regatas pasó por única vez al frente en el marcador (44 a 42) con un triple de Iván Gramajo.

Después de un tiempo muerto que pidió Leandro Ramella, Quimsa recuperó su filosofía de juego. Cerró todos los caminos a su aro y bajo la conducción de Brussino y el desnivel de Louis pasó a dominar el partido y se encaminó al triunfo sin sobresaltos.

Regatas careció de juego colectivo para atacar y con arrestos individuales intentó la heroica pero falló en cada intentó y sumó su cuarta derrota consecutiva.

Los próximos compromisos de Regatas serán nuevamente en Corrientes. El viernes recibirá a Peñarol y el martes 11 visitará a San Martín.

Además, el 18 será local de Platense y el 27 de Ferro, en tanto que el 31 se presentará en Santa Fe para enfrentar a Unión.

