Escándalo en la Copa Davis tras la eliminación del chileno Cristian Garín

La eliminación de Chile de la Copa Davis generó mucha polémica por cómo se dio: Cristian Garín (133°) sufrió la embestida de su rival Zizou Bergs (60°) en un cambio de lado, quedó muy sentido en el suelo y no pudo continuar. A raíz de eso, la Federación de tenis del país trasandino emitió una durísima denuncia.

“Buscaremos justicia y defenderemos los intereses de nuestros deportistas y del tenis chileno”, expresaron desde la entidad que maneja la disciplina todavía indignados por la decisión que se tomó pese a que las cámaras de la TV notaron claramente el choque que el belga le propinó a Garín en la zona del rostro.

El partido fue parejo y cambiante. Bergs se llevó el primer set 6-3, pero Garín igualó la historia al imponerse 6-4 en el segundo. En el tercero, con el marcador 5-5 y 15-40, el belga logró un passing cruzado que le permitió quebrar el saque y adelantarse 6-5 en el marcador. Mientras festejaba eufóricamente el punto, corrió hacia su silla y se llevó puesto a Garín, quien se desplomó en la cancha.

El equipo sudamericano, con Nicolás Massú a la cabeza, pidió la descalificación del europeo por agresión y argumentó que su jugador había sido golpeado. Sin embargo, el umpire Manuel Franco Ojea solo sancionó al belga con un warning después del pedido de disculpas.

Ante esta situación, Garín se negó a seguir jugando. “Yo no voy a jugar. No tienes huevos para echarlo a él, pero a mí sí. Jamás me pasó algo así. No tienes huevos. Me noqueó, me desmayé. Nunca en mi vida me había desmayado”, reclamó ante el árbitro principal Carlos Ramos.

El retraso en la reanudación del encuentro derivó en tres advertencias por abuso de tiempo y luego una penalización que le costó a Chile el game y el match. Desde la Federación de Tenis de Chile indicaron que Garin no recibió la atención médica adecuada y fue presionado para continuar el partido sin importar los mareos y la inflamación en su ojo.

Por eso, en el comunicado que publicaron recientemente, Chile asegura que su "jugador Cristian Garin fue agredido por Zizou Bergs y, de forma inentendible e inaceptable, terminó siendo descalificado”. Además, prometieron: “Debido a esta injusticia, anunciamos que iniciaremos todas las acciones pertinentes ante la ITF para buscar justicia y defender los intereses de nuestros deportistas”.

Cabe remarcar que una vez finalizado el encuentro, desde la ITF acompañaron la decisión arbitral y, a través de las redes oficiales de la Copa Davis, ya que explicaron que “se trató de un choque accidental” y que “el partido estaba programado para reanudarse antes de que Chile recibiera tres infracciones de tiempo consecutivas”.

Fuente: TyC Sports