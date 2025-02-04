¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Sub-20

Argentina le ganó a Chile en un final para el infarto por el hexagonal en Venezuela

La Albiceleste le ganó 2-1 al conjunto trasandino con los tantos de Ian Subiabre y Agustín Ruberto, para arrancar con el pie derecho el hexagonal final.

Por El Litoral

Martes, 04 de febrero de 2025 a las 19:01

La Selección Argentina Sub 20 le ganó por 2-1 a Chile en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en el marco de la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano. 

Los goles fueron marcados por Ian Subiabre y por Agustín Ruberto, que convirtió dos minutos después. 

Entre tanto, para La Roja descontó Juan Rossel cuando se jugaba 29 minutos del segundo tiempo.

Con el gol, el equipo chileno buscó llegar al empate, pero no pudo aprovechar un tiro libre de Willy Chatiliez, que dio en la barrera y un cabezazo de Damián Pizarro que quedó en las manos de Jeremías Martinet

