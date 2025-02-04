Un argentino fue el héroe de la clasificación del Bologna en la Copa Italia

Santiago Castro es uno de los argentinos más destacados en Europa, gracias a su rendimiento en Italia. Si bien llegó hace poco más de un año, cuando viajó a firmar en medio del Preolímpico Sub 23 por 12,5 millones de euros, el delantero 'explotó' esta temporada, después de seis meses de adaptación. Este martes, convirtió el gol de la clasificación para el Bologna, que después de 26 años llegó a semifinales de la Copa Italia. Fue el 1-0 sobre el Atalanta, como visitante en el estadio de Bérgamo.

Castro clavó un cabezazo decisivo en el final del encuentro, para regalar una alegría gigante a sus hinchas, con quienes festejó saltando a la tribuna. Fue un duelo muy igualado, tenso, sin apenas chances claras hasta la entrada del argentino, que convirtió tras solo 2 minutos en el campo.

La 'Dea' inició mejor la temporada, pero el Bologna está ahora de dulce, en su mejor momento, dominando partidos y con la identidad propia que Vincenzo Italiano le ha conseguido dar al equipo, superando incluso por el momento los números de Thiago Motta en la pasada campaña, histórica al clasificarse para Champions League.

Uno de los culpables de este gran momento de los boloñeses es, sin duda, Santiago Castro. A sus 20 años, apodado por muchos como 'Lautarito' en referencia a su compatriota Lautaro Martínez (Inter), es uno de los líderes de la ofensiva. Marcó seis goles en la Serie A y dos en la Copa.

El último, decisivo. Porque cuando el Atalanta empujó más por la victoria, por pasar a semifinales en una eliminatoria a partido único disputada en su estadio, apareció Castro en escena. Italiano quiso contrarrestar la frescura de su rival con la electricidad de su joven perla.

Y no pudo salir mejor la jugada. Porque en el primer remate al arco, en su primera ocasión, metió la cabeza dentro del área en un tiro libre frontal para superar a Rui Patricio y marcar el único tanto del partido en el minuto 80.

Un gol decisivo, casi histórico para un equipo que se está acostumbrando a ir quebrando poco a poco ciertos muros de su propia historia. La temporada pasada logró la clasificación para la 'Champions' tras 60 años y esta campaña, gracias al gol de Castro, vuelve a saborear unas semifinales de la Copa Italia que su equipo no disputa desde 1999.

La próxima ronda, en la que el Bologna espera al ganador de Juventus-Empoli, será a doble partido, la única que se juega de esta manera de toda la competición.

(Con información de Clarín)