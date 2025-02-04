Talleres empataba con Godoy Cruz y se suspendió por una agresión a un juez de línea

Talleres empataba 0-0 en su visita a Godoy Cruz de Mendoza, por la tercera fecha del Apertura de la Liga Profesional, pero el partido que era arbitrado por Yael Falcón Pérez fue suspendido porque en el entretiempo recibió una agresión el línea Diego Martín.

“Muy lamentable lo que pasó... la integridad de él se vio afectada. Veníamos a jugar un partido de fútbol y hay que respetar. Hay que tener cuidado con todo esto...”, expresó Alexander Medina, DT de Talleres.

“Hay que erradicar estos hechos del fútbol. Siempre hay un mal intencionado y esto no es para la hinchada de Godoy Cruz... Siempre hay las hinchadas alguien que no tenga un comportamiento acorde a un espectáculo”, agregó el uruguayo.

A los 37, los locales habían marcado el 1-0 pero la jugada fue anulada a instancias del VAR. Luego de esa jugada, la hinchada de Godoy Cruz reclamó a la terna arbitral.

El inicio del segundo tiempo se demoró por una agresión al juez de línea Diego Martín, a quien le lanzaron un proyectil y le produjeron un corte en la frente. Y luego de constatar el estado de salud del línea, el árbitro lo suspendió.

La “T” venía de caer 0-1 ante San Lorenzo y 2-3 frente a Independiente. En la próxima fecha será local de Lanús, el domingo a las 21.30.

(Con información de La Voz del Interior)