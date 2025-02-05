Colapinto tuvo su primera vez arriba de un auto en Alpine

Franco Colapinto tuvo su primera vez a bordo de un auto real de Alpine, ya que hasta el momento solo se había subido a los simuladores de la escudería francesa. Este miércoles, en el segundo día de pruebas en el circuito de Montmeló, en Barcelona, el argentino salió a la pista con un auto de vieja generación (el A523, de 2023) para seguir ajustando detalles pensando en el monoplaza que competirá durante 2025.

El video, en el que se lo ve dejando su butaca, lo publicó el mismísimo Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería francesa y el máximo responsable para la llegada del pilarense, quien -al menos de arranque- será volante de reserva de la próxima temporada de Fórmula 1.

Las pruebas TPC son test con coches con al menos dos años de antigüedad respecto a la temporada que se está disputando. En este caso, el A523 fue el coche del 2023 con el que compitieron Pierre Gasly y Esteban Ocon logrando el sexto puesto del campeonato de constructores y dos podios.



Junto a Colapinto estuvo Jack Doohan, el piloto titular elegido por Briatore y quien tendría un contrato con una cláusula que le garantiza un número determinado de carreras, antes de una evaluación para su renovación. En ese lugar, según se especula en el paddock, podría entrar el argentino.

Como Colapinto no es un piloto de la parrilla para este año no tiene límite de test con los coches de años anteriores. Doohan y Gasly, en cambio, están limitados a solo dos mil kilómetros o cuatro días.

Un detalle: el coche con el que rodó el argentino no presentaba ninguna decoración y solo tenía el patrocinador principal del equipo en los costados, mientras que el resto del chasis estaba en color fibra de carbono.

(Con información de Clarín)