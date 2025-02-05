Se conoció el primer video de Franco Colapinto a bordo del auto de Alpine

Franco Colapinto es el piloto de reserva de Alpine, pero a la vez la debilidad de Flavio Briatore: el empresario italiano lo dejó en claro este miércoles cuando mostró las pruebas en el auto que competirá en la Fórmula 1.

Si bien el argentino de 21 años todavía no tiene garantizado su lugar en la próxima temporada de la máxima categoría, “El Padrino” subió a sus historias de Instagram el “test” en el circuito de Barcelona-Catalunya.

El martes había hecho las primeras pruebas Jack Doohan, el piloto titular de Alpine que, por el momento, ocupará un lugar en la parrilla junto al francés Pierre Gasly relegando a Colapinto.

Briatore compartió en sus redes sociales el momento en el que Franco Colapinto terminaba su prueba del monoplaza con el que se correrá este 2025.

La cabeza de todo Alpine está puesta en el 16 de marzo, cuando se disputará el primer Gran Premio del año, en Australia.

Doohan, que tiene contrato por cinco carreras, será local en ese circuito y todo indica que empezará la temporada arriba del auto.

La próxima semana, Doohan, junto a Pierre Gasly, harán pruebas de neumáticos Pirelli en el circuito de Jerez, donde también podría estar Colapinto. Dichos “tests” serán entre el 12 y 13 de febrero.

TN