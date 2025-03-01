Se juega la segunda fecha del Oficial con nuevo horario

La segunda fecha del Torneo Oficial de Primera División A tendrá nuevo horario y se pondrá en juego este sábado en cuatro escenarios.

El inicio de la jornada se adelantará una hora respecto a lo que fue la fecha inaugural. Los partidos de primer turno darán inicio a las 18.30 y los del segundo comenzarán a las 20.30.

La atracción del sábado estará en cancha de Sportivo donde se medirán Cambá Cuá frente a Lipton y Sacachispas hará lo propio con Boca Unidos.

De estos cuatro equipos, el Aurirrojo fue el único que ganó en la fecha de apertura y con su juvenil equipo buscará seguir por ese camino.

En cancha de Lipton, a primera hora, se dará el cruce de recién ascendidos. Independiente, que viene de golear a Soberanía, enfrentará a Invico, que perdió en su presentación.

En el mismo escenario, desde las 20,30 Ferroviario recibirá a Talleres. El local empató en su presentación y el equipo portuario fue uno de los cinco ganadores de la primera fecha.

En el interior provincial, Mburucuyá, que goleó a Invico, recibirá a Libertad desde las 18 y en barrio Berón de Astrada de la capital provincial, Huracán jugará contra Soberanía.

La segunda fecha se completará el miércoles con cos encuentros.

Programación

El detalle de partidos, con cancha y hora de inicio, de la segunda fecha es el siguiente:

Sábado 1 de marzo

Cancha de Sportivo: 18.30 Cambá Cuá vs. Lipton y 20.30 Sacachispas vs. Boca Unidos.

Cancha de Lipton: 18.30 Independiente vs. Invico y 20.30 Ferroviario vs. Talleres.

Cancha de Mburucuyá: 18.00 Mburucuyá vs. Libertad.

Cancha de Huracán: 18.30 Huracán vs. Soberanía.

Miércoles 5

Cancha de Ferroviario: 18.30 Curupay vs. Sportivo y 20.30 Mandiyú vs. Empedrado.

Cierre de la primera fecha

La primera fecha del Oficial se completó el miércoles en cancha de Ferroviario.

Mandiyú igualó con Curupay en 1 tanto. El gol del Albo lo marcó Mariano Giménez y para el Maderero lo hizo Antonio Báez.

Mientras que César Solís le dio el triunfo a Talleres sobre Sacachispas 1 a 0.

