LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Se juega la segunda fecha del Oficial con nuevo horario

La jornada sabatina contempla seis partidos en cuatro escenarios.

Por El Litoral

Sabado, 01 de marzo de 2025 a las 01:00

La segunda fecha del Torneo Oficial de Primera División A tendrá nuevo horario y se pondrá en juego este sábado en cuatro escenarios.

El inicio de la jornada se adelantará una hora respecto a lo que fue la fecha inaugural. Los partidos de primer turno darán inicio a las 18.30 y los del segundo comenzarán a las 20.30.

La atracción del sábado estará en cancha de Sportivo donde se medirán Cambá Cuá frente a Lipton y Sacachispas hará lo propio con Boca Unidos.

De estos cuatro equipos, el Aurirrojo fue el único que ganó en la fecha de apertura y con su juvenil equipo buscará seguir por ese camino.

En cancha de Lipton, a primera hora, se dará el cruce de recién ascendidos. Independiente, que viene de golear a Soberanía, enfrentará a Invico, que perdió en su presentación.

En el mismo escenario, desde las 20,30 Ferroviario recibirá a Talleres. El local empató en su presentación y el equipo portuario fue uno de los cinco ganadores de la primera fecha.

En el interior provincial, Mburucuyá, que goleó a Invico, recibirá a Libertad desde las 18 y en barrio Berón de Astrada de la capital provincial, Huracán jugará contra Soberanía.

La segunda fecha se completará el miércoles con cos encuentros.

Programación
El detalle de partidos, con cancha y hora de inicio, de la segunda fecha es el siguiente:
Sábado 1 de marzo
Cancha de Sportivo: 18.30 Cambá Cuá vs. Lipton y 20.30 Sacachispas vs. Boca Unidos.
Cancha de Lipton: 18.30 Independiente vs. Invico y 20.30 Ferroviario vs. Talleres.
Cancha de Mburucuyá: 18.00 Mburucuyá vs. Libertad.
Cancha de Huracán: 18.30 Huracán vs. Soberanía.

Miércoles 5
Cancha de Ferroviario: 18.30 Curupay vs. Sportivo y 20.30 Mandiyú vs. Empedrado.

Cierre de la primera fecha
La primera fecha del Oficial se completó el miércoles en cancha de Ferroviario.

Mandiyú igualó con Curupay en 1 tanto. El gol del Albo lo marcó Mariano Giménez y para el Maderero lo hizo Antonio Báez.

Mientras que César Solís le dio el triunfo a Talleres sobre Sacachispas 1 a 0.
 

