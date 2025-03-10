Los jugadores de la Selección que Scaloni podría perder para el partido contra Brasil

La Selección argentina se prepara para afrontar los partidos ante Uruguay, el 21 de marzo en Montevideo y Brasil, el 25 en el Monumental por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, de cara al encuentro contra la Canarinha, varios jugadores deberán cuidarse si no quieren perderse el clásico sudamericano.

Entre los futbolistas que deberán cuidarse se encuentran: Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Germán Pezzella. Si les sacan una tarjeta amarilla contra la Celeste, no podrán estar presentes contra la Verdeamarela.

El panorama de los jugadores que arrastran problemas físicos antes de los partidos contra Uruguay y Brasil

La Selección argentina volverá a entrenarse el lunes 17 de marzo, mientras que Lionel Scaloni sigue de cerca a Lionel Messi, quien fue suplente en la última victoria de Inter Miami por 1-0 ante Charlotte por la MLS. Además, el DT monitorea Giovani Lo Celso, quien hace un mes sufrió una lesión muscular en el tercio medio del sóleo de su pierna derecha y se recupera para llegar en óptimas condiciones a la doble fecha de Eliminatorias.

Por otra parte, quienes estaban entre algodones, pero ya se recuperaron son Cristian Romero y Emiliano Martínez. El defensor había sufrido un desgarro en diciembre y volvió a ser titular en el empate 1-1 entre Tottenham y Bournemouth.

El arquero no atajó en partido de Aston Villa ante Brentford porque arrastraba una molesta en uno de sus aductores. Su ausencia fue para cuidarlo y asegurarse de que esté listo para defender el arco contra Brujas por la Champions League.

TN