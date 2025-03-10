San Martín aplastó en el duelo correntino y San Lorenzo cayó en su debut

Se puso en marcha la Liga Federal de básquetbol 2025 con un contundente triunfo de San Martín de Curuzú Cuatiá sobre Amad de Goya 100 a 54 y la derrota de San Lorenzo de Monte Caseros en su debut absoluto en la categoría frente a Hércules de Charata 86 a 67.

La zona B de la División Norte se puso en marcha el pasado fin de semana. Hasta Charata se trasladó San Lorenzo de Monte Caseros para su presentación oficial en la categoría.

El equipo casereño, con la conducción técnica de Javier Skiarski cayó contra Hércules 86 a 67 en un partido donde solamente el primer cuarto (25 a 22) fue equilibrado.

Desde el segundo capítulo, Hércules impuso condiciones para llevarse un claro triunfo. El segundo cuarto finalizó 46 a 31 y el tercero 71 a 45, siempre favorable al elenco chaqueño.

San Lorenzo tuvo como principales goleadores a Agustín Samaniego con 19 puntos, mientras que Ariel Romero y Diego Pérez Díaz aportaron 15 cada uno. El máximo anotador del encuentro fue Gonzalo Gerez de Hércules con 24 puntos.

Por su parte, en el duelo entre equipos correntinos, San Martín de Curuzú Cuatiá se hizo fuerte como local y no dejó dudas en su triunfo contra Amad al que venció 100 a 54.

La paridad se vio durante pocos minutos. El local ganaba 11 a 9 pero aparecieron los triples y la ofensiva curuzucuateña fue intratable para finalizar el primer cuarto 32 a 14.

En el segundo cuarto la efectividad de San Martín siguió en el mismo nivel, el equipo goyano no tuvo respuestas defensivas ni ofensivas que lo ayuden a descontar y el conjunto local cerró el primer tiempo con una ventaja de 22 puntos (59 a 27).

Los otros dos cuartos estuvieron demás. San Martín siguió sacando ventajas en el juego, ganó el tercer cuarto 83 a 36 y después se llevó el juego 100 a 54.

Ambos entrenadores rotaron mas de lo normal, pensando en lo que viene. Amad viajará a Monte Caseros para enfrentar a San Lorenzo y San Martín tomará la ruta para ir a Formosa y visitar a Sarmiento.

Resultados

Los otros marcadores registrados en la zona B de la División Norte fueron: Cultural de Santa Sylvina (Chaco) 64 - Mitre de Posadas 70, Hindú Club de Resistencia 67 - Tokio de Posadas 82 y Sarmiento de Formosa 78 - Capri de Posadas 69.

Lo que viene

Los próximos partidos del grupo son:

Miércoles 12: San Lorenzo de Monte Caseros vs. Amad de Goya y Sarmiento de Formosa vs. San Martín de Curuzú Cuatiá.

Jueves 13: Capri de Posadas vs. Hindú Club de Resistencia y Tokio de Posadas vs. Cultural de Santa Sylvina.

