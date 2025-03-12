Le anularon un gol a Julián Alvarez y el Real Madrid clasificó a cuartos de las Champions

Atlético de Madrid ganó 1 a 0 a Real Madrid tras el tiempo regular y los 30 minutos de suplementario, y como el global finalizó 2 a 2 su serie de contavos, pero con dos penales malogrados por parte de los conducidos por el argentino el Cholo Simeone, el Merengue se instaló en cuartos de final de la Champions League.

El rival del Real Madrid ahora será el Arsenal de Inglaterra.

Al delantero argentino Julián Alvarez le anularon un penal de la tanda definitoria por un resbalón tars el cual se cayó en el momente de ejecutar el remate. Pese a la conversión, se aplicó el reglamento a partir de los reclamos del equipo Merengue.

Penales

Real Madrid (4): Mbappé, convirtió; Bellingham, convirtió; Valverde, convirtió; Vázquez, falló; Rudiger, convirtió.

Atlético de Madrid (2): Sorloth, convirtió; Álvarez, falló; Correa, convirtió, Llorente, falló

En el tiempo regular, a pocos segundos de iniciado el encuentro, los de Simeone lograron ponerse en ventaja.

Un verdadero golazo del Atlético. A puro toque, llegó de Paul por derecha, mandó el centro al área, apareció la intervención de Giuliano Simeone y Gallagher la empujó para poner el 1 a 0 en la primera jugada del partido.

En el transcurso del encuentro, a los 23 del segundo tiempo Lenglet derribó en el área a Mbappé y le cometió penal. El defensor se llevó la amarilla.

Sin embargo Vinicius tiró el penal arriba del travesaño.