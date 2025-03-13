Dura confesión de un ex Boca Unidos con depresión avanzada: “Pensaba boludeces”

El ex defensor Alejandro Donatti conmocionó al mundo del deporte al revelar el durísimo momento que atravesó durante su paso por San Lorenzo: “Pensaba boludeces, me diagnosticaron con depresión avanzada”.

La salud mental es un tema que toma cada vez más relevancia en el mundo del deporte. Dejó de ser un tabú para convertirse en un tópico frecuente de conversación. En este caso fue Alejandro Donatti, campeón con Racing y exjugador de San Lorenzo y Rosario Central, quien contó su experiencia y lo mal que la pasó cuando vestía la camiseta del Ciclón.

“Yo nunca hablé con nadie ni nada, pero llegó un punto en el que estaba en el quincho de mi casa en Buenos Aires y mi mujer me veía mal hasta que llamé al psicólogo de San Lorenzo llorando”, comenzó su relato Donatti, que jugó en el “Ciclón” entre 2020 y 2022, en declaraciones televisivas.

Con respecto a aquella situación, recordó que le dijo al psicólogo del club “que no aguantaba más de la cabeza, que tenía miedo porque pensaba boludeces… Me hizo hablar con un psiquiatra y ahí me diagnosticaron con depresión avanzada”. Y continuó: “Tomaba dos pastillas y ellos me llamaban todos los días para saber qué pasaba”.

Además, el “Flaco”, que jugó en Boca Unidos cuatro años y logró el ascenso a la Primera B Nacional, contó que “siempre me quedó en la cabeza saber que mi mujer salió y me dijo ‘si haces alguna pelotudés es porque sos un cagón’… Me veía todo el tiempo mal, una vez al día pensaba boludeces”.

A su vez, el defensor explicó que “me di cuenta cuando iba a practicar a San Lorenzo más o menos a la altura de Vélez sentía que se me salía el corazón y empezaban las boludeces en la cabeza, que se iba y pensaba en cualquier pelotudés… Gracias a Dios salí”.

Por último, confesó que “toda la vida pensé que la gente depresiva que hace alguna pavada no ve que tiene hijos chicos, pero te puedo asegurar que se te traba la cabeza”.