Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

La segunda fecha del Ascenso tiene tres adelantos

El duelo entre Rivadavia y Yaguareté sobresale en la jornada de viernes.

Por El Litoral

Viernes, 14 de marzo de 2025 a las 00:00
Gentileza Liga Correntina de Fútbol

Con la disputa de tres partidos se pondrá en marcha este viernes la segunda fecha del torneo Oficial de Primera División B que organiza la Liga Correntina de Fútbol. La cancha de Lipton albergará dos partidos y la de Libertad 1.

El encuentro destacado de la jornada es el que protagonizarán desde las 21.30 en el estadio ubicado sobre calla Alberdi, entre Rivadavia y Yaguareté, dos equipos que ganaron en la fecha de apertura.

La fecha se completará el sábado con otros tres partidos y en la oportunidad quedará libre Peñarol.
El detalle de partidos es el siguiente:

Viernes 14
Cancha de Lipton: 19.30 Villa Raquel vs. Alvear y 21.30 Rivadavia vs. Yaguareté.
Cancha de Libertad: 21.30 Robinson vs. Quilmes.

Sábado 15
Cancha de San Luis del Palmar: 17.30 Juventud Naciente vs. San Marcos.
Cancha de Libertad: 18,30 Alumni vs. San Jorge.
Cancha de Sportivo: 18.30 Barrio Quilmes vs. Doctor Montaña.

