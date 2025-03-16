San Martín tuvo un mal cierre y cayó en Santa Fe

Con un derrota en Santa Fe culminó una nueva gira de San Martín en la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25. En la noche del domingo, el equipo correntino perdió frente a Unión 79 a 74 y ahora está afuera de la zona de playoffs.

El partido que se jugó en el estadio Ángel Malvicino tuvo parciales favorables al local: 19-11, 40-36 y 61-60, y contó con la labor destacada de José Alessio que aportó 25 puntos para el triunfo del Tatengue.

En San Martín, donde volvió a jugar Gastón García, el máximo anotador fue Lucas Gargallo con 19 puntos. Además, Samuel Givens convirtió 14 y Vicente Garello 12.

Con este resultado, San Martín quedó con un registro de 12 triunfos y 14 derrotas que lo deja afuera de la zona de playoffs. El equipo correntino, que había perdido el viernes en Oberá, apenas pudo ganar 2 de 13 partidos jugados como visitante en la temporada.

El partido fue irregular y con rachas en los dos primeros cuartos. Unión tomó una ventaja de 9 a 4 en el inicio del capítulo inicial, pero San Martín reaccionó y empató en 11. En el segundo segmento el local tomó 13 de ventaja (30 a 17) y el Rojinegro contestó con un parcial de 12 a 2 para "volver" al partido.

Los mejor de San Martín se vio en el tercer capítulo, de la mano de Gargallo dio vuelta el marcador y pasó al frente por 5 (56-51). Desde allí, el juego fue equilibrado y se prestaron el dominio del tanteador.

Cuando restaban 4 minutos para concluir el juego, Givens anotó un triple que dejó a San Martín arriba 72 a 71, pero aparecieron las imprecisiones, las pérdidas y la baja efectividad.

Unión se recostó en la potencia de Alessio y con una conversión de dos puntos en las manos de Gastón Whelan definió el pleito que lo consolidad entre los diez mejores de la competencia.

Las próximas dos presentaciones de San Martín serán como local y servirán para cerrar el mes de marzo. El jueves 20 recibirá a Platense y el lunes 31 hará lo propio con Ferro Carril Oeste.