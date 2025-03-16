Regatas busca descontar en la final frente a Upcn

Tras los dos caídas como local el fin de semana pasado, ahora el Club de Regatas Corrientes tendrá la complicada misión de prolongar la historia en la final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino el domingo desde las 21 horas frente a Upcn en San Juan.

El tercer partido de la serie se jugará en el estadio de los Cóndores con transmisión en vivo a través del canal DeporTV. Los dos equipos ya lograron el objetivo del ascenso a la primera división del vóley argentino.

El sábado como el domingo pasado, en los partidos disputados en el estadio José Jorge Contte, la victoria fue para el multicampeón de la Liga Argentina por idéntico resultado: 3-0.

El equipo conducido por Diego Stepanenko sabe que se enfrenta a una tarea muy difícil, ya que más allá de la historia que posee el equipo sanjuanino, demostró en el torneo todo su nivel, ganando todos sus partidos y cediendo apenas un set.

En caso de que Regatas logre su cometido y pueda estirar la serie final el cuarto punto, el mismo se jugará el lunes, mientras que si llegara a haber una definición por el título en un quinto juego este se realizará el martes, todo en la capital sanjuanina.

El Remero logró su objetivo del ascenso tras terminar segundo en la Zona B en la primera fase (seis victorias y una derrota). Luego, en la serie de cuartos de final se cargó a Ferro Carril Oeste 3-0, mientras que en la semifinal volvió a barrer contra Obras de San Juan.

El equipo del Gremio por su parte, ganó sus seis compromisos en la primera fase donde integró la Zona A. Luego, eliminó a UVT de San Juan en cuartos y en las semifinales bajó a Libertad de San Jerónimo Norte (único equipo que le ganó un set).