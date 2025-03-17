¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COPA LIBERTADORES

River tendrá que visitar la altura en la primera fase

Estudiantes comparte el grupo con el último campeón y a Racing lo tocó una zona accesible. También competirán Talleres, Central Córdoba y Vélez.

Por El Litoral

Lunes, 17 de marzo de 2025 a las 21:45

Se sorteó la Copa Libertadores 2025 y se conoció el destino de los equipos argentinos en el máximo certamen a nivel internacional, que irán por la gloria este año.
River fue el primer es ser sorteado al grupo B y la suerte llenó su grupo con Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona (ECU), lo cual traerá viajes largos y la complejidad de la altura a la hora de enfrentar al equipo que le eliminó de la edición 2016. Racing le siguió en el grupo E y su grupo lo completan Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL).
En el bombo 2 salió sorteado Estudiantes al grupo del campeón Botafogo, el cual completaron con Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN). Ya en el bombo 3 primero apareció Talleres, que estará en el grupo D con San Pablo y Libertad, el cual llenó Alianza Lima de Gorosito. Poco después se sumó a Vélez al grupo H, con Peñarol (URU) y Olimpia (PAR) y eventualmente se sumó San Antonio Bulo Bulo (BOL).
Por último, y haciendo su debut, salió Central Córdoba (SdE) al grupo C y tendrá que enfrentarse a Flamengo, en una histórica visita al Maracaná, Liga de Quito (ECU) y Deportivo Táchira (VEN), un complejo panorama para el campeón de la Copa Argentina 2024 en su estreno continental.

Los grupos
Grupo A: Botafogo (BRA), Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN).
Grupo B: River (ARG), Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona (ECU).
Grupo C: Flamengo (BRA), Liga de Quito (ECU), Deportivo Táchira (VEN) y Central Córdoba (ARG).
Grupo D: San Pablo (BRA), Libertad (PAR), Talleres (ARG) y Alianza Lima (PER).
Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL).
Grupo F: Nacional (URU), Internacional (BRA), Atlético Nacional (COL) y Bahía (BRA).
Grupo G: Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) y Cerro Porteño (PAR).
Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez (ARG) y San Antonio Bulo Bulo (BOL).

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD