River tendrá que visitar la altura en la primera fase

Se sorteó la Copa Libertadores 2025 y se conoció el destino de los equipos argentinos en el máximo certamen a nivel internacional, que irán por la gloria este año.

River fue el primer es ser sorteado al grupo B y la suerte llenó su grupo con Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona (ECU), lo cual traerá viajes largos y la complejidad de la altura a la hora de enfrentar al equipo que le eliminó de la edición 2016. Racing le siguió en el grupo E y su grupo lo completan Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL).

En el bombo 2 salió sorteado Estudiantes al grupo del campeón Botafogo, el cual completaron con Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN). Ya en el bombo 3 primero apareció Talleres, que estará en el grupo D con San Pablo y Libertad, el cual llenó Alianza Lima de Gorosito. Poco después se sumó a Vélez al grupo H, con Peñarol (URU) y Olimpia (PAR) y eventualmente se sumó San Antonio Bulo Bulo (BOL).

Por último, y haciendo su debut, salió Central Córdoba (SdE) al grupo C y tendrá que enfrentarse a Flamengo, en una histórica visita al Maracaná, Liga de Quito (ECU) y Deportivo Táchira (VEN), un complejo panorama para el campeón de la Copa Argentina 2024 en su estreno continental.

Los grupos

Grupo A: Botafogo (BRA), Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN).

Grupo B: River (ARG), Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona (ECU).

Grupo C: Flamengo (BRA), Liga de Quito (ECU), Deportivo Táchira (VEN) y Central Córdoba (ARG).

Grupo D: San Pablo (BRA), Libertad (PAR), Talleres (ARG) y Alianza Lima (PER).

Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL).

Grupo F: Nacional (URU), Internacional (BRA), Atlético Nacional (COL) y Bahía (BRA).

Grupo G: Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) y Cerro Porteño (PAR).

Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez (ARG) y San Antonio Bulo Bulo (BOL).