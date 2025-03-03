San Lorenzo dio vuelta el partido y festejó ante Racing

En un electrizante final, San Lorenzo se impuso por 3 a 2 a Racing en el Nuevo Gasómetro por la fecha 8 del torneo Apertura de la Liga Profesional y llegó a la cima de la Zona B junto a Rosario Central.

Racing tenía todo listo para llevarse los tres puntos en el clásico, pero se durmió y San Lorenzo se lo dio vuelta. Luego de lo que fue la obtención de la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, último campeón de la Copa Libertadores, los dirigidos por Gustavo Costas sufrieron la derrota en el clásico interzonal.

Los goles para "La Academia" los convirtieron Facundo Mura, a los 30 minutos del primer tiempo, y Adrián Balboa, a los 5 minutos del complemento. En tanto, para San Lorenzo marcaron Malcolm Braida por duplicado, al minuto de la primera parte y a los 40 de la segunda, y Jaime Peralta, a los 47 minutos del complemento.

En el arranque del encuentro, el Ciclón golpeó primero y abrió el marcador de la mano de Malcolm Braida luego de aprovechar un rebote tras una gran respuesta del arquero Facundo Cambeses para detener el cabezazo de Jhohan Romaña.

Asimismo, el guardameta de la “Academia”, figura en el conjunto visitante, intervino en numerosas ocasiones para mantener la diferencia mínima en el resultado.

A los 30 minutos de la primera etapa, Mura recibió dentro del área un pase de Ignacio Rodríguez, dejó en el camino a dos rivales y remató fuerte pegado al travesaño para igualar la partida.

Ya en la segunda parte, tras una estupenda atajada de Cambeses a los 3´, Balboa capturó el balón en el borde del área y dio vuelta el cotejo para la visita con algo de fortuna por un desvío previo en la defensa del “Ciclón”.

A los 31, Andrés Vombergar desvió la pelota hacia el fondo de la red, luego de un centro raso de Matías Reali, pero se encontraba en fuera de juego al momento de participar de la acción por lo que el tanto fue anulado.

A partir de allí, el partido estuvo plagado de emociones con grandes ocasiones para ambos lados, pero finalmente fueron los de Boedo los que terminaron por imponerse y quedarse con la agónica victoria y los tres puntos.

Poco menos de 10 minutos quedaban en el reloj cuando Braida volvió a estampar su firma en el marcador para igualar el encuentro, y Peralta, ingresado a los 42´ del complemento, marcó el tercer gol para los locales y sentenció el partido.

Ahora, Racing deberá recibir a Huracán el próximo sábado desde las 19:15 por la novena jornada del campeonato local, previo a disputar el clásico de Avellaneda ante Independiente, el 16 de marzo.

Por su parte, los comandados por Miguel Ángel Russo recibirán a Independiente el sábado 8 desde las 17.