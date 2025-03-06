Midón lidera el ránkig para lograr una beca de la AAT

Luego de su consagración en el M25 de Yerba Buena, Tucumán, el correntino Lautaro Midón se se consolidó como líder indiscutible de la Beca Galperin al Mérito, un programa de apoyo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT[) a jóvenes tenistas que premia a los dos jugadores que mayor cantidad de puntos cosechen compitiendo en casa.

El correntino de 20 años alzó el 5º título ITF de su carrera al vencer en la definición del certamen tucumano al brasileño Pedro Sakamoto por 6-4 y 7-5, en un partido que se completó el lunes luego de ser interrumpido por la intensa lluvia que cayó el domingo sobre la ciudad tucumana.

Apenas finalizó su participación en Yerba Buena, Midón buscó -sin suerte- vuelos para llegar a su próximo destino, un torneo de mayor jerarquía también organizado por la Asociación Argentina de Tenis: el AAT Challenger Santander edición Córdoba.

Llegó a la capital de la provincia a las 22:00 del mismo lunes, en ómnibus, y el martes tuvo un debut triunfal en el cuadro principal del certamen de categoría 75, al que ingresó como alterno para derrotar al brasileño Joao Reis Da Silva por 3-6, 6-4 y 6-1.

“Cuando llegué, no tenía ni ropa, tenía todo sucio, así que me puse a lavar y me terminé acostando tipo 12 de la noche. Y bueno, hoy (por el martes) le pegué una vez, las condiciones me gustaron y si bien me sentía un poco cansado, me mantuve positivo y creo que eso fue la clave de todo”, comentó después del partido.

Luego, en la segunda ronda del certamen cordobés, Midón quedó eliminado al caer frente a Juan Pablo Ficovich por 6-4 y 6-3.

Completados ya cuatro torneos profesionales en el país, Midón sacó una importante ventaja en el liderazgo del ranking de la Beca Galperin al Mérito. El jugador categoría 2004 suma 28 puntos, contra los 6 de su principal competidor, su amigo el rosarino Luciano Ambrogi.

En tanto que el correntio Carlos María Zárate (19 años) está con 3 puntos al lograr sumar sus primeros puntos profesionales en el M25 de Yerba Buena.

La Beca Galperin al Mérito, una iniciativa destinada a apoyar a jóvenes tenistas talentosos en su camino hacia la cima del ranking mundial.

El programa tiene como objetivo principal brindar apoyo económico y técnico a tenistas de entre 16 y 21 años que demuestren un alto potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP.Durante todo 2025 se creará un ranking paralelo con los puntos que los argentinos sumen en los torneos del ITF World Tennis Tour o ATP Challenger disputados en la Argentina. Los dos primeros serán los beneficiarios de la Beca Galperin al Mérito para la temporada 2026.

La beca consistirá en un apoyo económico de U$S 60.000 (para el primero) y U$S 40.000 (para el segundo), con supervisión de la Asociación Argentina de Tenis para lograr que los fondos sean utilizados, efectivamente, en el desarrollo deportivo del atleta.

Asimismo, los beneficiarios recibirán asistencia técnica durante el año de duración de la beca por parte del equipo de Desarrollo AAT e invitaciones a torneos organizados en la Argentina para facilitar su inserción al profesionalismo.