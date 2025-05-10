San Lorenzo se hizo fuerte en la adversidad

San Lorenzo venció a Tigre 2-1 por el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional en medio de su crisis institucional, demostrando que el equipo logra salir adelante a pesar de todo.

El Ciclón ahora espera en los cuartos de final por el ganador del encuentro entre Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba, que jugarán este domingo a partir de las 18 horas.

El encuentro que tuvo de todo: goles, polémicas, un expulsado y mucha intensidad. El equipo de Miguel Ángel Russo se repuso a la inferioridad numérica tras la temprana tarjeta roja a Elián Irala a los once minutos y terminó llevándose tres puntos importantes gracias a un gol agónico de Alexis Cuello.

El primer tiempo había terminado con ventaja para el Ciclón, tras el gol de Andrés Vombergar a los cuatro minutos.

Tigre encontró el empate con una definición certera de Héctor Fértoli a los cuatro minutos de haber empezado el complemento. A partir de allí, el conjunto visitante tomó el protagonismo del juego y empujó a San Lorenzo contra su arco. Sin embargo, entre las buenas respuestas defensivas del local y la falta de precisión de Tigre, el marcador se mantenía igualado.

Y cuando parecía que el partido moría en empate y se iba a los penales, apareció Cuello para marcar el 2-1 definitivo a falta de dos minutos del final, desatando la locura en el Bajo Flores.

Ganó Central

Rosario Central venció como local a Estudiantes de La Plata 2 a 0 en el Gigante de Arroyito y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. El Canalla se impuso gracias a los goles de Carlos Quintana y Jaminton Campaz, ambos en el tramo final del encuentro.

El equipo rosarino enfrentará en la próxima instancia al ganador de Huracán - Riestra que jugarán este domingo desde las 20.30.