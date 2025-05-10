Taraguy sumó su segundo triunfo y Aranduroga se recuperó frente a Sixty

Se disputó este sábado la segunda fecha del Regional NEA de rugby con triunfos de los equipos correntinos. Taraguy triunfó en Formosa y Aranduroga lo hizo en Corrientes. San Patricio tuvo jornada libre.

En Formosa, Taraguy superó a Aguará 28 a 21 (4 a 1 para la tabla), ya ganaba el primer tiempo 15 a 10, y sumó su segunda victoria del certamen.

El Cuervo lidera la zona B junto a Curda que venció en el duelo entre equipos paraguayos a San José 35 a 18 (5-0). Taraguy y Curda tienen 9 puntos, San Patricio y Aguará reúnen 1 y San José está con 0.

Por la zona A, Aranduroga se recuperó después de la derrota inaugural, y venció a Sixty 31 a 15. El conjunto Cebra dominó las acciones pero recién en el complemento pudo marcar la diferencia.

Durante los primeros 40 minutos, Aranduroga falló en la definición y sobre el final pasó a ganar 15 a 10. En el segundo período, el equipo correntino desniveló en varias oportunidades y aseguró la victoria.

Por su parte, Curne sumó su segunda victoria al derrotar a Regatas Resistencia 29 a 17.

El equipo universitario lidera la zona con 10 puntos, después están Sixty con 5, Aranduroga con 4, Capri y Regatas con 0.

La tercera fecha, que se jugará el 24 de mayo, contempla estos encuentros:

Zona A: Aranduroga vs. Capri y Sixty vs. Regatas. Libre: Curne.

Zona B: San José vs. San Patricio y Aguará vs. Curda. Libre: Taraguy.