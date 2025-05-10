Platense sorprendió a Racing y lo eliminó del Apertura

Platense sorprendió a Racing Club en Avellaneda, le ganó 1 a 0 y lo eliminó del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Nicolás Orsini marcó el único gol a los 38 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas quedó eliminado del certamen local y pondrá su foco en los últimos dos partidos de la Copa Libertadores donde enfrentará a Colo Colo de Chile, su próximo rival el miércoles a las 21.30 en condición de local, y Bucaramanga de Colombia.

Por su parte, los de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez avanzaron a la siguiente ronda donde enfrentarán al ganador del partido entre River y Barracas Central que jugará el lunes en el Monumental.

En el primer cuarto de juego, la Academia impuso condiciones mediante su extremo izquierdo, el incansable Maximiliano Salas, sin embargo las más claras las tuvo Platense que llegó al gol mediante el paraguayo Ronaldo Martínez pero el árbitro Darío Herrera lo anuló por fuera de juego.

En el complemento, Platense le cedió la pelota a Racing y definió el encuentro de contragolpe con el gol de Orsini.