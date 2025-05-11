Victoria eliminó a Barracas y es el primer finalista

En el duelo de equipos curuzucuateños, Victoria superó a Barracas 2 a 0 y se clasificó para la disputar la final del Provincial de Clubes 2025 de fútbol.

El partido revancha de la semifinal, en la ida habían igualado en 3 tantos, se jugó este domingo con un gran marco de público en cancha de Victoria pero con Barracas haciendo las veces de local.

Victoria ahora espera rival. Será Mandiyú o Curupay que la próxima semana jugarán la revancha con la serie a favor del Albo 2 a 0.

Si el ganador resulta Mandiyú, tendrá ventaja deportiva y jugará el segundo partido en Capital, mientras que si el vencedor es el Maderero, el equipo de Curuzú Cuatiá será local en la revancha.

El encuentro de este domingo en Curuzú Cuatiá fue diferente al que protagonizaron hace una semana y donde se marcaron 6 goles. En esta oportunidad, no hubo tantos espacios y las situaciones de gol fueron escasas.

La apertura del marcador llegó a los 4 minutos del complemento a través de Jonathan Aguirre. Los centrales de Barracas y el arquero calcularon mal para despejar un pelotazo, el nueve utilizó su cuerpo para desacomodar a los rival, quedarse con la pelota y definir con el arco vacío.

Barracas se adelantó en al terreno pero tuvo pocas situaciones para llegar al gol.

Victoria aguantó la embestida del rival y recién en el sexto minuto de tiempo adicional marco el segundo gol.

Con todo Barracas jugado en ataque, Walter Altamirano, tomó la pelota y de unos 30 metros sacó un remate de emboquillada que dejó sin chances al arquero rival.

Triunfo de Victoria que está en la final, que espera rival y que irá en la búsqueda de su cuarto título provincial.

