Podio nacional para María Paz Romero

La atleta correntina María Paz Romero ganó la prueba de 800 metros en la Copa Nacional de Clubes U20, torneo que se realizó en el estadio municipal Jorge Newbery de Rosario.

Con un tiempo de 2'18"16, Romero obtuvo el primer lugar mejorando además su marca del año.

El 2025 vino con cambios para la atleta correntina: federada por Corrientes ahora compite para el club Quirón de Caba, en franca recuperación de nivel y proyección.

Este año la primera marca de su prueba estuvo en 2'25" obtenida en el segundo torneo de la Federación Metropolitana.

Semanas después, en el nacional de mayores desarrollado en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), mejoró ese registro a 2'20", siendo la mejor ubicación de un atleta en el certamen representando a Corrientes.

El entrenamiento que cumple en Buenos Aires dio sus frutos, ya que además de acercarse a su mejor tiempo (2'14") se recuperó de una lesión que sufrió en la pretemporada correntina.

Pero su participación no solamente se dio en los 800: el sábado participó en los 400 metros consiguiendo el cuarto lugar y mejorando su tiempo.

El año deportivo continuará ahora con pruebas de 800 y 1500 metros, y el objetivo del nacional federativo de U20. Este certamen representa un compromiso personal de Paz Romero: revalidar títulos para Corrientes.