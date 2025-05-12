Corrientes participó del Campeonato Nacional Sub 18 en Posadas

Con la participación de 29 seleccionados, 15 de mujeres y 14 de varones, se concretó en Posadas el Campeonato Nacional de Voleibol en la categoría Sub 18.

Corrientes quedó octavo entre los varones y décimo primero primero entre las mujeres. El título masculino fue para Metropolitana y el femenino lo ganó Santa Fe.

Fueron cinco días de extensa actividad en las distintas sedes ya que el martes 6 fue el día de arribo de delegaciones y primeros partidos, además del acto inaugural.

Luego, entre miércoles y jueves se jugó la fase de grupos para definir los ocho de campeonato y los de las demás reubicaciones.

Los varones

En el certamen masculino, Corrientes integró la zona B donde finalizó en el tercer lugar.

En la etapa clasificatorio, los chicos correntinos vencieron a La Pampa 3 a 1 y a Santiago del Estero por el mismo marcador.

En tanto que cayeron frente a Metropolitana 3 a 0 y contra San Juan 3 a 1.

En la siguiente instancia, por la lucha del quinto al octavo lugar, Corrientes perdieron frente a Córdoba 3 a 2 y contra Mendoza 3 a 0.

El plantel correntino dirigido por Marcelo Obes estuvo integrado por estos jugadores: Darío Barrios, Gastón De Pompert, Santiago Molbert, Luciano Rzepecky, Juan Sosa y Santiago Romero, todos del club Regatas; Fernando Giménez y Baltasar Alonso de River Plate; Santiago Vallejos de Amad, Juan Silva de Ciudad Vóley, Valentín Almirón y Benjamín Mansutti de Centro Estrada y Lautaro Woznirck del Club Córdoba.

Las mujeres

El seleccionado femenino de Corrientes integró la zona 2 en la etapa clasificatoria. Allí perdió frente a Córdoba, Mendoza y Tucumán, en todos los casos 3 a 2.

En tanto que la única victoria correntina llegó frente a Salta con un marcador de 3 a 2.

En la siguiente instancia, Corrientes pasó a disputar en la zona 4 donde cayó con Tucumán 3 a 1 y frente a Chaco 3 a 0 mientras que superó a San Juan 3 a 1 para terminar en la undécima ubicación.

El equipo correntino contó con la dirección técnica de Marcelo López y el plantel lo integraron Mariana Sogari, Delfina Fagundez, Virginia Beber, Fátima Ferreyra, Ana Barone y Sofía Romero del club Regatas; Sofía Brest, Melanie Juárez y Camila Usme de Amad, Abril Almirón, Xiomara Centurión y Valentina Acevedo del Club Córdoba, Maia Centurión de Unión y Gracia Ramos de River Plate.