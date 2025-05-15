“Juanjo” Ibáñez confía en lograr el triunfo

La “Batalla del Puente”, el evento de artes marciales mixtas más importantes de la región, vivirá otra edición este sábado en cancha de Huracán Corrientes.

El correntino “Juanjo” Ibáñez, que representa al gimnasio Black Water, será una las figuras estelares de la velada y enfrentará al experimentado bonaerense Maximiliano Ortíz.

“Estoy feliz de subir una vez más a la jaula. Pelear en casa tiene presión pero también tiene un plus que le da esa gente que te apoya su energía hace que podamos sacar lo mejor de nosotros”, sostuvo el luchador correntino de 36 años y cuto récord en el MMA Pro es de 12 victorias, 5 derrotas y 1 empate.

Enfrente tendrá al “Negro” Ortíz, de 38 años y representante de Picante Fight Club, con un registro en el campo profesional de 13-11.

Sobre su rival, “Juanjo” fue claro: “Es un peleador muy experimentado y fuerte. Pero voy a salir hacer mi trabajo, tenemos y podemos pelear donde él quiere, en el suelo o de arriba, yo voy al frente a pegar la gente sabe eso y es lo que quieren ver. Creo q vamos a dar un gran show”.

Este viernes se llevará a cabo el pesaje oficial de luchadores y conferencia de prensa en el bar Monks (Buenos Aires 795) de la ciudad de Corrientes, desde las 13 (abierto al público).

Con ingreso por Aviador Correa Fernández (casi Avenida Sarmiento), el Club Huracán se vestirá de gala para albergar pelas de gran nivel.

También sobresale del largo programa que volverá a presentar esta edición el combate entre Valeria Ibáñez y la bonaerense Katherine Mancilla, en un enfrentamiento esperado por todos con dos luchadoras de similar récord y que siguen ampliando experiencias en el campo rentado.

En otro momento importante de la noche, el correntino Luciano Ros volver a presentarse ante su público, luchando contra el misionero Santiago Chamorro.