Corrales: “Me siento bendecido por buscar el título Panamericano en Corrientes”

En la sede de la Secretaría de Deportes ubicada en el barrio Ferré, se realizó este viernes la conferencia de prensa, pesaje oficial y careo, como antesala de la gran velada de Kickboxing profesional y amateur que se vivirá este sábado en el Club Juventus, que tendrá como combate estelar la presentación del correntino Leonardo Corrales, buscando el título de campeón Panamericano profesional vacante Fakb Wako Pro, frente al brasilero Jackson Elitelmo, en la categoría -60 kilogramos.

El evento es organizado por la Asociación Correntina de Kickboxing y Deportes de Contacto y cuenta con el auspicio y apoyo del Gobierno de Corrientes y la fiscalización nacional de la Federación Argentina de Kickboxing y a nivel internacional por la Wako Pro.

Con la presencia del secretario de Deportes, Jorge Terrile y el principal organizador del evento, Juan Corrales, presidente de la Federación Argentina de Kickboxing, se hicieron presentes en la sede del barrio Ferré los competidores que serán protagonistas de un programa imperdible de 13 peleas.

Como indica el protocolo, los atletas fueron subiendo uno a uno a la balanza para constatar el peso de cada categoría y también hubo el habitual careo, con el que los contendientes van matizando y dándole color a la previa.

Leo Corrales y la emoción de buscar el título en Corrientes

Leonardo Corrales ya sabe lo que es ser campeón mundial y atesorar numerosos logros en su dilatada carrera dentro de este arte marcial en la modalidad de Full Contact. Pero como el mismo lo dice “me planteó día a día seguir creciendo y siempre voy por más”. Y así, este sábado irá por el cetro panamericano en una modalidad distinta, la de Low Kick.

“Me siento bendecido por buscar este título en Corrientes. Llegó muy bien tanto en mi preparación física, mental y en lo nutricional”, manifestó este correntino 24 veces campeón nacional, 7 veces sudamericano y panamericano, campeón mundial en Full Contact y que ahora va por la gloria continental en Low Kick.

“Voy a tener enfrente un gran rival, que por algo es el número uno del ranking de Brasil y que llega con muy buenas referencias”, puntualizó Leo al referirse a Jackson Elitelmo, el escollo que intentará superar mañana para sumar más gloria a su campaña deportiva.

En tanto, Leo recordó con una enorme sonrisa y felicidad que el pasado 6 de mayo se cumplieron dos años de haber conquistado el campeonato del mundo en Full Contact, en una inolvidable noche en Corrientes en la que derrotó por knockout técnico al italiano, Alessandro Panni. “Ya pasaron dos años y voy a poder volver a pelear en mi provincia, sentir el calor y el afecto de la gente, lo que me motiva a ir por grandes cosas”, cerró el destacado atleta.

Detalles de la velada

En una noche de gala, el público podrá disfrutar de combates co-estelares en los que estarán en juego títulos semiprofesionales, con representantes de Corrientes, Misiones, Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Formosa y también del Paraguay.

El telón se levantará mañana en el Juventus a las 16 con los combates preliminares y proseguirá con los co-estelares a partir de las 19.30.

Alrededor de las 21 está previsto el combate entre el correntino Matías García ante Juan Almeida de Buenos Aires, que pone en disputa el título argentino profesional de Kickboxing en la modalidad de Low Kick, a 5 rounds de 3×1.

Luego, a las 22, saldrá a escena Leonardo Corrales para enfrentar al brasilero Jackson Elitelmo, en el combate estelar por el título Panamericano profesional vacante en Low Kick.

PROGRAMA DE COMBATES