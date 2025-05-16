Concluyó la participación de Zárate en un Future en Hungría

La participación de Carlos María Zárate en un Future que se esta disputando en Hungría concluyó este viernes al perder su compromiso de cuartos de final.

El correntino de 20 años cerró una buena semana con 5 triunfos, 3 en la clasificación y 2 en el cuadro principal del M15 de Szentendre que se disputa sobre polvo de ladrillo.

En la jornada de este viernes, Cali (1.429 en al ránking de la ATP) perdió frente al experimentado tenista local de 30 años, Gergely Madarasz (760) por un doble 6-4 en un partido que se extendió durante 1 hora y 38 minutos de juego.

El partido fue equilibrado y la diferencia fue solamente de dos quiebres. El húngaro quebró cuatro veces el servicio del correntino y Zárate lo hizo en dos oportunidades.

“No se pudo hoy en los cuartos de final, contento por el nivel de la semana”, escribió en su cuenta de Instagram Zárate, que además adelantó “seguimos el lunes en Bosnia”.

El camino de Zárate en Hungría, en el inicio de su gira europea 2025, comenzó en la clasificación donde superó las tres rondas previstas. En la primera eliminó a Vitalii Hnidets (Ucrania), Barnabas Sift (Hungría) y Freek Van Donselaar (Países Bajos).

En el cuadro principal superó a dos rivales que lo superan en el escalafón internacional: el eslovaco Michal Krajci (676) y el austríaco Matthias Ujvary (1.296)

Para Zárate fue su tercer cuarto de final en un Future, instancia que todavía no la pudo superar en dos temporadas en el campo profesional.

Ahora Zárate se trasladará a Bosnia para afrontar el Brcko Open 2025, otro torneo de categoría M15. Luego el itinerario del correntino indica que volverá a Hungría para disputar el M15 de Gyula.

Los dos torneos son sobre polvo de ladrillo y el joven tenista correntino deberá afrontar la instancia de clasificación.