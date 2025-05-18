El correntino Leo Corrales se coronó como campeón panamericano

El Club Juventus fue sede una noche de sábado cargada de combates de kickboxing donde Leo Corrales se consagró como campeón panamericano en la categoría Low Kick.

El correntino superó al luchador brasilero Jackson Elitelmo en la pelea estelar del sábado, donde el público pudo disfrutar de otras 13 peleas, protagonizadas por representantes de Corrientes, Misiones, Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Formosa y también del Paraguay.

El evento fue organizado por la Asociación Correntina de Kickboxing y Deportes de Contacto y contó con el auspicio y apoyo del Gobierno de Corrientes y la fiscalización nacional de la Federación Argentina de Kickboxing y a nivel internacional por la Wako Pro.

Hay que recordar que Leo Corrales es campeón mundial en la modalidad de Full Contact (2023), 24 campeonatos nacionales, siete títulos sudamericanos y un panamericano.

"Me siento bendecido por buscar este título en Corrientes", vaticinó Corrales el viernes luego de realizar el pesaje oficial en Secretaría de Deportes en el barrio Ferré. Además, agregó que se encontraba "muy bien tanto en lo físico, mental y nutricional”.

Sus palabras se demostraron en la noche del sábado luego de superar a su rival oriundo de Brasil. El cinturón de campeón panamericano fue entregado por el gobernador Valdés, acompañado del secretario de Deportes, Terrile.

La pelea coestelar de la noche fue protagonizada por otro competidor local, Matías García, quien derrotó a Juan Almeida de Buenos Aires, obteniendo el título argentino profesional Low kick.