Emiliano Martínez bajo la mira de dos gigantes europeos

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez se encuentra en el centro de atención con el interés después de que el rumor sobre su salida del Aston Villa tomara cada vez más relevancia. A dos fechas para el final de la Premier League se conoció que dos gigantes del fútbol europeo están tras sus pasos: Barcelona y Manchester United.

La especulación sobre su futuro se intensifica después de sus emotivas señales de despedida a los fanáticos del Aston Villa, que sugieren una posible salida del club inglés. Martínez se incorporó al Aston Villa en 2020, tras un largo período en el Arsenal, donde fue cedido seis veces en ocho años.

Desde entonces, ha consolidado su reputación como uno de los mejores arqueros de la Premier League, convirtiéndose también en el número uno indiscutible de la selección argentina. Su actuación estelar en la Copa del Mundo de 2022, donde fue clave con sus intervenciones, no pasó desapercibida.

Recientes acontecimientos en Villa Park han despertado rumores sobre su futuro. Tras la victoria por 2-0 contra el Tottenham, Martínez saludó a los seguidores entre lágrimas, lo que se ha interpretado como una despedida anticipada. A pesar del contrato del portero, que fue extendido hasta 2029 apenas a mediados del año pasado, las expectativas sobre un posible traslado han aumentado.

La cadena argentina DSports a través del periodista Fernando Czyz dio a conocer que tanto Manchester United como Barcelona han mostrado interés en Martínez. “EL DIBU: EN LA MIRA DE DOS GIGANTES! Emiliano Martínez tiene ofertas de Manchester United y Barcelona para dejar Aston Villa”, destacaron en sus redes sociales.

En Inglaterra, el rendimiento de André Onana, quien llegó al United del Inter de Milán en 2023 por 47,2 millones de libras, ha sido irregular. Esto ha llevado a figuras como Wayne Rooney a sugerir el regreso de David de Gea. En Barcelona, el cuadro no es diferente, la grave lesión de rodilla de Marc-André ter Stegen le permitió a Wojciech Szczesny asumir la titularidad, y si bien el club tiene intenciones de renovar el contrato del arquero polaco, hasta el momento no hay nada definido.

Sin embargo, el técnico del Aston Villa, Unai Emery, mantiene el misterio sobre el futuro de su portero estrella. “Ya veremos. Claro, es el último partido (de la temporada) aquí, y no lo sé. Ya veremos qué tal está el equipo, los jugadores. Por supuesto que están respondiendo en el campo”, declaró Emery, añadiendo leña al fuego sobre la posibilidad de que el partido contra el Manchester United en Old Trafford sea el último de Martínez con los Villanos.

El Aston Villa se encuentra en una situación competitiva, luchando por un lugar en la Champions League. Esto significa que cualquier decisión respecto al futuro de Martínez se pospondrá hasta después del decisivo encuentro contra los Red Devils.

A sus 33 años, Martínez ha sido parte integral del éxito reciente del Aston Villa. Desde su llegada, el club ha logrado clasificarse onsistentemente para competiciones europeas y alcanzar los cuartos de final de la Champions League. Asimismo, su liderazgo en la selección argentina ha sido crucial, ganando dos Copas América y un Mundial, con intervenciones memorables en situaciones de alta presión.

