Los tenistas correntinos compiten en Chile y Bosnia

Los tenistas correntinos tendrán otra semana de competencia internacional dentro del circuito profesional. Lautaro Midón (foto) competirá en Chile y Carlos María Zárate lo hará en Bosnia y y Herzegovina.

Luego de una pausa de una semana, Midón (316 en el ránking de la ATP) regresa al circuito y será parte del M25 de Coquimbo, Chile, que se jugará en canchas de polvo de ladrillo.

El correntino de 21 años parte como segundo preclasificado en el certamen chileno y espera por un rival que surgirá de la clasificación.

Midón viene de hacer cuartos de final den el challenger de Santos, Brasil, donde quedó eliminado al perder frente a Matheus Pucinelli de Almeida.

Será el quinto M25 que jugará Midón en el año. En esta categoría de torneos, el correntino logró dos título durante el 2025. Ganó en Yerba Buena, Tucumán, y Luján, Buenos Aires.

Por su parte, Carlos María Zárate (1429) será parte del M15 de M15 Brcko, en Bosnia y Herzegovina, en lo que será su segunda parada de la gira europea 2025.

El correntino de 20 años, tuvo bye (pasó sin jugar) en el inicio de la clasificación y disputará este lunes la segunda ronda frente al sueco Johansson Oliver.

En el caso de ganar, Zárate buscará un lugar en el cuadro principal al vencedor del partido entre Makar Krivoshchekov (Rusia) y Vladan Tadic (Bosnia y Herzegovina).

La semana pasada, en el inicio de su paso por Europa, Zárate llegó hasta los cuartos de final del M15 Szentendre, Hungría, después de superar la clasificación.