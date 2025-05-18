GP de Imola: a qué hora y donde ver el regreso de Colapinto a la Fórmula 1

Franco Colapinto está de vuelta en la Fórmula 1 y este domingo, en el Gran Premio de Imola que se desarrolla en Emilia-Romaña, hará su estreno oficial como piloto titular de Alpine en el mítico Autódromo Enzo e Dino Ferrari, donde largará en la 16° ubicación tras su accidente en la clasificación, ya que fue penalizado por salir antes al pit lane.

El pilarense, tras lo que fueron las tres prácticas libres (terminó 17° y 13° en las del viernes, y 18° en la del sábado), tuvo la clasificación: completó su primer giro con un tiempo de 1:16:256, pero en el cierre de la Q1, justamente en la misma curva donde tuvo aquel accidente fatal el mítico Ayrton Senna en 1994, se estrelló en la última vuelta y, aunque logró avanzar, no pudo salir a competir en la Q2 por los destrozos en su auto.

El pilarense de 21 años tocó el piano pero pisó el césped con una de sus ruedas traseras, que derivó en un trompo y posterior impacto de frente. "¿Estás bien?", le preguntaron los ingenieros. "Sí... perdón", respondió. "Está bien mientras vos estés bien", le contestaron.

De todas maneras, debido al fuerte golpe, Colapinto se sometió a estudios médicos para descartar cualquier tipo de conmoción. Tras los análisis de rutina, el pilarense manifestó: "Estoy un poco triste porque teníamos potencial para pelear por la Q3".

Segundos después, analizó: "El equipo ahora tiene mucho trabajo, pero estoy seguro de que vamos a remontar mañana, al final con estos márgenes tan chiquitos es muy costoso un error", agregó.

Una buena noticia es que, según él mismo explicó en zona mixta, cree que no se rompió ni el motor ni la caja. De confirmarse, los arreglos serían menores.

Colapinto en el GP de Imola de F1, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 no se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión, sino que irá en diferido a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.tycsports.com.

La única manera de verla en simultáneo es de manera online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.

A qué hora corre Colapinto en la carrera del GP de Imola de la F1

Argentina: 10.00

Brasil: 10.00

Uruguay: 10.00

Chile: 10.00

Paraguay: 10.00

Bolivia: 09.00

Venezuela: 09.00

Perú: 08.00

Ecuador: 08.00

Colombia: 08.00

Estados Unidos (Este - EST): 08.00

México: 07.00

Estados Unidos (Central - CST): 07.00

Estados Unidos (Montaña - MST): 06.00

Estados Unidos (Pacífico - PST): 05.00

TyC Sports