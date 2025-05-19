Argentinos y San Lorenzo le dan continuidad a los cuartos de final

San Lorenzo tendrá una difícil prueba este lunes cuando visite a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 en el que será uno de los cruces más interesantes de la ronda por distintas razones.

El partido se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 19, con el arbitraje de Facundo Tello y Pablo Dóvalo y definirá a uno de los semifinalistas del certamen a la espera de la definición entre River y Platense que jugarán el martes.

El equipo local llega en gran forma tras eliminar a Instituto con un sólido 3 a 1, en donde reafirmó su buen desempeño en la fase de grupos, en la cuál terminó primero en la Zona A con 33 puntos.

El mediocampista Alan Rodríguez está recuperado y podría regresar al once titular en lugar de Emiliano Viveros, que no terminó bien en el partido ante la "Gloria".

Argentinos Juniors quiere extender su buena racha ante San Lorenzo, elenco con el que perdió solo uno de sus últimos seis partidos.

San Lorenzo, por su parte, se clasificó cuarto en su grupo y superó a Tigre en octavos de final con un ajustado 2 a 1, a pesar de jugar casi 80 minutos con un hombre menos por la expulsión de Elián Irala.

A nivel institucional, el equipo atravesó una semana turbulenta, con un paro de entrenamientos por retrasos salariales.

Sin embargo, el plantel retomó las prácticas el viernes y sábado, preparándose para el encuentro: el juvenil Ignacio Perruzzi reemplazará a Irala y Nicolás Tripichio, pese a sus molestias en la muñeca, estará disponible.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo mantuvo la concentración en la previa del partido a pesar de las adversidades climáticas. El plantel llevó a cabo entrenamientos tácticos y realizó un ensayo en la cancha auxiliar, afinando su estrategia para el duelo con el Bicho