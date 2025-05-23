Se juega el clásico entre Cambá Cuá y Boca Unidos

El clásico de barrio que protagonizarán Cambá Cuá y Boca Unidos sobresale de la jornada sabatina en la Liga Correntina de Fútbol. El cotejo corresponde a la fecha 13, se jugará desde las 16 en cancha de Sportivo.

Cambá Cuá tiene 22 puntos y Boca Unidos acumula 20 y se mantienen entre los ocho mejores del Oficial.

El Rojo acumula dos triunfos consecutivos y el aurirrojo viene de perder con Lipton después de seis fechas sin derrotas.

En el otro cotejo de trascendencia, Curupay (29 puntos) se medirá con Sacachispas (21) en la búsqueda de un triunfo que lo lleve hasta lo más alto del certamen.

También se completará la undécima fecha del Ascenso. En el partido más importante de la jornada, Yaguareté se medirá con San Jorge de Almagro.

El programa de partidos para este sábado es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 14.00 Doctor Montaña vs. Alvear (1º B) y 16.00 Cambá Cuá vs. Boca Unidos (1º A).

Cancha de Libertad: 14.00 Yaguareté vs. San Jorge (1º B) y 16.00 Libertad vs. Invico (1º A).

Cancha de Boca Unidos: 14.00 Mburucuyá vs. Talleres (1º A) y 16.00 Sacachispas vs. Curupay (1º A).

Cancha de Lipton: 14.00 Alumni vs. Peñarol (1º B) y 16.00 Independiente vs. Sportivo (1º A).

Cancha de Alvear: 15.00 Villa Raquel vs. Robinson (1º B).+

Miércoles 28

Cancha de Huracán: 16.00 Huracán vs. Mandiyú (1º A).