Boca Unidos y sus urgencias se trasladan hasta Formosa

Con la intención de cortar una racha de tres presentaciones sin triunfos y escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones, Boca Unidos se presentará este sábado en Formosa para enfrentar a San Martín.

El encuentro, que corresponde a la undécima fecha de la zona 4 del Torneo Federal A de fútbol se jugará en el estadio 17 de Octubre, dará inicio a las 16 con el arbitraje de Gustavo Benítes.

Boca Unidos acumula 1 derrota y 2 empates en sus últimas presentaciones y está a un punto del último lugar del grupo, por eso es imperioso que pueda sumar de a tres en su incursión al siempre complicado reducto de San Martín.

“Cada partido pide algo diferente y justamente lo vamos a planificar en base a eso, al campo de juego, a las dimensiones y la forma de juego que tienen para poder combatir su fortaleza”, anticipó Matías Mazmud después del empate frente a Sarmiento de Resistencia en Corrientes.

Durante la semana, el entrenador trabajó con cambios de nombres y dibujo táctico.

La intención es fortalecer la parte defensiva pero a la vez sumar un atacante. Así, el entrenador volverá a la línea de cuatro defensores, tres volantes, un jugador de “enganche” y dos delanteros.

Respecto a la última presentación, sale de la formación titular el lateral Nahuel Franco e ingresa el delantero Ignacio Colombini, retrasándose unos metros Antonio Medina.

David Acuña seguirá en el arco. Los cuatro del fondo serán Pablo Cuevas, Raúl Albornoz, Leandro Vera y Santiago Chamorro. En la mitad de la cancha estarán Ángel Piz, Ataliva Schweizer y Diego Sánchez Paredes. Mientras que Toni Medina se retrasará para ser media punta o enganche, y arriba estarán Maximiliano Osurak y Colombini que por primera vez será titular.

“Ellos tienen muy buen juego aéreo, entonces necesitamos ganar altura en esa cancha, donde cada lateral es un centro, por lo que se planifica de otra manera. Más allá de eso, la intención siempre es ser ofensivo, buscar e intentar ganarlo", agregó el DT.

San Martín de Formosa tiene 15 puntos y pelea los primeros lugares del grupo. Construye una fortaleza en su cancha donde marcha invicto en la presente temporada. Ganó 2 juegos y empató dos. En el último cotejo como local, San Martín goleó a Sarmiento de Formosa 5 a 0 y viene de quedar libre en la fecha 10.

Durante el actual torneo, San Martín Formosa superó a Boca Unidos 3 a 0.

El equipo correntino tiene 9 puntos y está en la línea de Crucero del Norte. Un punto más abajo, en el último lugar del grupo están Sol de América, que tendrá fecha libre, y Sarmiento de Resistencia.