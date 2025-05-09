Boca, Racing y San Lorenzo juegan por los octavos de final del torneo Apertura

Los octavos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol se pondrán en marcha este sábado. Se disputarán cuatro partidos con las presentaciones de Boca, Racing y San Lorenzo.

En esta instancia, si los partidos terminan empatados en los 90 minutos, directamente se procederá a la ejecución de penales para determinar quien accede a los cuartos de final.

Boca y Lanús jugarán en La Bombonera desde las 21 horas, con el arbitraje del Leandro Rey Hilfer.

El equipo dirigido por Mariano Herrón viene de empatar 1-1 con Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A y terminó siendo escolta por detrás de Argentinos Juniors.

Para este encuentro, el entrenador apostaría a diez de los once titulares que iniciaron el encuentro ante el Matador el pasado domingo. La única modificación será el ingreso de Lucas Blondel por el peruano Luis Advíncula que sufrió un esguince del ligamento lateral interno rodilla derecha en la práctica del miércoles.

Por su parte, Lanús accedió a esta instancia por ser séptimo en la zona B y durante la semana venció como visitante a Melgar de Perú por la Copa Sudamericana.

La jornada sabatina se abrirá con San Lorenzo (4º en la zona B) - Tigre (5º en la zona A). El encuentro está programado para las 14 en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el Nuevo Gasómetro, y el árbitro será Yael Falcón Pérez.

San Lorenzo llega a este encuentro en un delicado momento desde lo institucional, debido a la cámara oculta que mostró al presidente del club Marcelo Moretti recibiendo 25 mil dólares, por lo que pidió una licencia en el cargo.

Esta noticia resonó también a nivel deportivo, ya que a partir de allí el Ciclón no pudo volver a ganar (perdió con Rosario Central y empató con Sarmiento de Junín) y finalmente terminó cuarto en la Zona B.

Por su parte, Racing (3º en la zona A) intentará extender su buen momento y recibirá a Platense (6º en la zona B) desde las 18.45 con el arbitraje de Darío Herrera.

Durante la semana, la Academia superó como visitante a Bucaramanga de Colombia por la Copa Libertadores y su entrenador Gustavo Costas advirtió que pelearán en todos los frentes por lo que se espera que la mayoría de los titulares estén frente al Calamar.

Además, en el Gigante de Arroyito, desde las 16:30 y con el arbitraje de Andrés Merlos, Rosario Central (1º zona B) recibirá a Estudiantes (8º en la zona A) de La Plata.

Rosario Central, que es dirigido por Ariel Holan, fue el mejor equipo en la primera fase del torneo, sumando 35 puntos sobre 48 posibles, lleva un invicto de nueve partidos y no perdió como local en el certamen.

