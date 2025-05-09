Midón quedó eliminado en un challenger en Brasil

El tenista correntino Lautaro Midón quedó eliminado del Challenger de Santos, Brasil, al perder en su cruce de cuartos de final frente a Matheus Pucinelli de Almeida por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 17 minutos de juego.

Actualmente número 306 del ranking mundial ATP, Pucinelli de Almeida consiguió su segunda victoria sobre Midón (316º) en dos semanas. Los dos tenistas ya se habían enfrentado en los cuartos de final del Challenger de Porto Alegre, que también vio un triunfo dominante del brasileño.

Pucinelli ahora se enfrentará al argentino Nicolás Kicker (454°) que viene de la clasificación y este viernes eliminó al italiano Gianluca Mager 6-4 y 7-6 (7-0).

El encuentro de este viernes en la cancha principal del Tênis Clube de Santos entre Midón y Pucinelli de Almeida, comenzó favorable al correntino que rápidamente se adelantó 2 a 0 después de quebrar el servicio del brasileño en el game inicial y ganar el segundo con el suyo en 0.

Sin embargo, Pucinelli de Almeida logró imponerse en siete games seguidos para llevarse el set inicial 6-2 y comenzar con buen pie en el segundo.

Midón intentó la reacción pero nunca estuvo cómodo en el partido. El marcador se mantuvo parejo hasta el 2 a 2 y desde allí, el tenista local se encaminó a un cómodo triunfo que lo depositó por segunda semana consecutiva en una semifinal del Challenger Tour de la ATP.

A lo largo del partido, Midón apenas pudo ganar el 56% de los puntos disputados con el primer servicio y el 40% con el segundo.

