Bronca en Boca por las durísimas sanciones a Nicolás Figal y Ander Herrera

Boca tuvo un auspicioso debut en el Mundial de Clubes en el que sacó un valioso empate 2-2 ante Benficaen el Hard Rock Stadium de Miami en un duelo caliente, que no solo contó con cuatro goles sino que también tuvo tres expulsados. Por el lado del Xeneize, los que vieron la roja fueron Ander Herrera y Nicolás Figal, que recibieron una durísima sanción.

En vísperas del segundo compromiso, que será este viernes desde las 22.00 ante Bayern Múnich, el Club de la Ribera esperaba atento al informe del Tribunal de Disciplina, que les dio una noticia que generó mucha bronca: cuatro fechas para cada uno. El enojo en Boca creció cuando se enteraron que a Andrea Belotti, del elenco luso, le dieron solo dos jornadas.

El volante central español, que tuvo que salir reemplazado a los 21 minutos por una lesión y, desde el banco de suplentes,fue a protestar con vehemencia ante el árbitro César Ramos cuando fue a chequear al VAR el penal de Carlos Palacios a Nicolás Otamendi que terminó en gol de Ángel Di María. Por su parte, el zaguero fue fuerte con la plancha sobre Florentino Luis en el final del partido y el juez mexicano no dudó en expulsarlo de manera directa.

De todas maneras, ninguna de las dos pareció más grave que la del atacante italiano, que fue con la pierna en alto y le terminó dando con los tapones en la cabeza a Ayrton Costa. Sin embargo, en su caso la sanción fue mucho más leve y podría regresar en unos hipotéticos octavos de final, mientras que los de Boca recién volverían a ver acción si llegan a semifinales.

Según pudo saber TyC Sports, Figal habría presentado un descargo ante el Tribunal de Disciplina pidiendo que la suspensión sea reducida. Mientras tanto, Miguel Ángel Russo deberá rearmar la defensa con la inclusión de Lautaro di Lollo en la zaga acompañando a Ayrton Costa, mientras que en la mitad de la cancha, Tomás Belmonte se metería por Ander Herrera. Además, Malcom Braida pelea por un puesto en lugar de Kevin Zenón.

La probable formación de Boca vs. Bayern Múnich

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

