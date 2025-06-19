Gol correntino en el triunfo de Palmeiras

Por la fecha 2 del grupo A del Mundial de Clubes, Palmerias le ganó 2-0 al Al Ahly de Egipto en el estadio MetLife de Nueva Jersey. A los 4 minutos del complemento, Wessam Abou Ali, en contra, rompió el cero a favor del Verdao y 10´ después, el correntino José Manuel “El Flaco” López marcó el segundo y selló el triunfo del equipo brasileño.

El partido fue dirigido por el árbitro inglés Anthony Taylor, que tuvo bastante trabajo y tuvo que lidiar con polémicas y hasta la interrupción del encuentro por una tormenta eléctrica

Después del gol del jugador oriundo de San Lorenzo, el partido no se reanudó debido a adversidades climáticas, el juez inglés Taylor decidió suspender momentáneamente el partido a la hora de juego.

El juego se reanudó más tarde pero el marcador no se modificó.

El conjunto brasileño llegaba a este encuentro tras igualar sin goles ante Porto (y habiendo sido superior en el juego al equipo que dirige el argentino Martín Anselmi), mientras que el equipo egipcio había empatado 0-0 con Inter Miami, en el partido inaugural.

Palmeiras se mostró más dinámico en el juego, si bien no tuvo el control total del desarrollo, el conjunto brasileño lució más claro a la hora de generar acciones ofensivas. Tan pobre resultó el primer tiempo que lo más destacado del período fue la situación que se dio tras una dura entrada de Raphael Cavalcante Veiga que fue castigada por Anthony Taylor con una tarjeta roja. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro inglés y pudo determinar que la falta no había sido tan grave y revocó su determinación, por lo tanto determinó que se trató de una infracción para una tarjeta amarilla.

En el arranque del segundo tiempo el destino le ofreció un guiño a Palmeiras, porque lo que no encontró en el primer tiempo intentando imponer su juego, gracias a una pelota parada, se quedó con un gran premio porque en el intento de despejar de cabeza un centro, el delantero egipcio Wessam Abou Ali, terminó por vencer la resistencia de su propio arquero Mohamed El Shenawy.

El primer golpe desordenó por completo al equipo egipcio, porque un puñado de minutos después recibió el segundo impacto, ya que Palmeiras encontró los espacios que antes no tenía y en un contrataque perfecto puso cara a cara al delantero correntino José López (en el inicio del ST reemplazó a Vitor Roque), que definió con mucha categoría.

Tras esta acción, el árbitro inglés determinó la suspensión del partido por riesgo de tormenta eléctrica. Es el tercer juego que se para en este Mundial de Clubes por cuestiones climáticas. Pero luego de más de 45 minutos se reanudó y encontró a Palmeiras metido en el desarrollo, sin confiarse por la victoria parcial.

Por el mismo grupo, Inter Miami, con un gol de Messi, derrotó a Porto de Portugal 2 a 1. De esta forma, Palmeiras y el Inter Miami lideran el grupo con 4 puntos y se enfrentarán en la última fecha.

Porto yAl Ahly quedaron con un punto y también se cruzarán entre sí por la tercera fecha.

