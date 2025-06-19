Ramírez Barrios: “Somos un equipo al que no le sobra nada”

El capitán de Regatas Corrientes, Fabián Ramírez Barrios, analizó la temporada del equipo correntino y la serie frente a Instituto de Córdoba en una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol.

“Yo lo había dicho antes de que arranque la temporada, somos un equipo la que no le sobra nada, que tenemos que pelear y luchar. Y eso se vio en la serie contra San Martín y contra Oberá. Para ganar los partidos tenemos que jugar casi perfecto”, manifestó el ala pivote correntino.

“Fue una temporada muy sufrida. Tuvimos muchos cambios, cambios de entrenador, cambio de jugadores, más bajadas que subidas, nos costó mucho, sobre todo los partidos de visitante. Llegó un momento en que parecía vergonzoso la forma en que estábamos jugando. Perdíamos por 30 o 40 puntos. Pero hicimos autocrítica, salimos a jugar con lo mejor que teníamos y creo que pudimos revertir esa situación. Juan (Varas) potenció todo en nosotros, y seguiremos trabajando”, agregó el jugador de 35 años.

La serie semifinal entre Regatas e Instituto tendrá sus primeros dos capítulos en Córdoba (viernes 20 y domingo 22).

“Soñar no cuesta nada, así que seguiremos haciendo las cosas para tratar de seguir escalando, dejando lo mejor de cada uno. Otra vez nos toca un equipo que quedó entre los cuatro primeros, un rival difícil, desventaja de localía, pero nada es imposible”, sostuvo.

“Trataremos hacer las cosas bien para poder traernos un triunfo de allá e intentar después cerrar la serie en nuestra casa”, enfatizó respecto a la importancia de buscar robarse la localía para intentar quebrar la clasificación como local.