Regatas visita a Instituto en el inicio de la serie semifinal

Regatas Corrientes comenzarán a transitar este viernes su sexta semifinal en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). En esta oportunidad el rival será Instituto, rival al que nunca pudo superar en los playoffs.

El primer punto de la serie que será al mejor de cinco se llevará a cabo este el viernes desde las 18 horas, mientras que el segundo se jugará el domingo desde las 20:05. Los dos partidos se jugarán en el estadio Ángel Sandrín de Alta Córdoba y serán transmitidos por la pantalla de DirecTV (DSports).

Los jueces del partido uno serán Fernando Sampietro, Juan Fernández y Roberto Smith, con Gustavo Tacconi como comisionado técnico. En el segundo duelo los réferis serán Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Julio Dinamarca, mientras que Luis Cornejo será el comisionado.

Para Regatas Corrientes es volver a las semifinales después de ocho temporadas. La última vez había sido en la Liga 2016/17, cuando incluso llegó a las finales de la Liga Nacional.

En el camino a esta nueva semifinal, Regatas (7º en la fase regular) venció a San Martín 3-2 en la Reclasificación y luego a Oberá Tenis Club (OTC) 3-1 en los cuartos de final.

Instituto último subcampeón y que en las últimas cuatro temporadas estuvo siempre entre los cuatro mejores con un título incluido, terminó 3° en la fase regular, por lo que avanzó directamente a los cuartos de final. Allí se cruzó con Riachuelo de La Rioja, a quien le ganó 3-1.

Durante el presente torneo, Regatas le ganó a Instituto como local 82-77 el 11 de octubre de 2024, en lo que su presentación en la temporada, mientras que en Alta Córdoba fue triunfo para Instituto 75-67 el 14 de febrero de 2025.

Luego de los partidos en Córdoba, la serie semifinal se trasladará a Corrientes donde están programados los juegos 3 y 4, el miércoles 25 y el viernes 26, respectivamente.

Mientras que el quinto encuentro se disputará en Córdoba, el lunes 30 porque Instituto tiene ventaja deportiva.

La otra serie semifinal, entre Boca Juniors y Quimsa de Santiago del Estero se pondrá en marcha este domingo 22 en La Bombonerita.