Boca va por el triunfo ante el Bayern Munich y por una revancha que espera hace 24 años

El Xeneize viene de empatar 2-2 ante el Benfica de Portugal en un partidazo en el que comenzó con una ventaja de 2–0 que finalmente no pudo mantener. Los alemanes, en cambio, golearon al Auckland City de Nueva Zelanda por 10-0 y son los claros favoritos para quedarse con el primer lugar del grupo.

Para este partido, Miguel Ángel Russo no podrá contar con el mediocampista español Ander Herrera ni con el defensor Nicolás Figal, quienes fueron expulsados ante el Benfica y además sufrieron cuatro partidos de sanción. Sus lugares serían ocupados por el defensor Lautaro Di Lollo y el mediocampista Tomás Belmonte.

Este encuentro, además, será una especie de revancha para Boca por aquella Copa Intercontinental de 2001 en la que el Bayern Múnich se llevó el triunfo por 1-0 y el impidió al Xeneize consagrarse bicampeón.

Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos, ya que en 1925 igualaron 1-1 durante una gira que realizó Boca por Europa, mientras que el restante fue un triunfo del “Xeneize” por 1-0 en la Copa Joan Gamper de 1967.

Probables formaciones de Boca vs Bayern Múnich

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón o Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Josip Stanisic, Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Thomas Muller o Jamal Musiala, Kingsley Coman; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Cuándo juega Boca contra el Bayern Múnich por el Mundial de Clubes

El duelo ante el conjunto alemán se disputará el viernes 20 de junio a las 22 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

El Bayern viene de derrotar al Auckland City 10 a 0 en la primera fecha, y es el único puntero del grupo C.

Dónde ver Boca vs. Bayern Múnich por el Mundial de Clubes

Al igual que el resto de partidos del certamen, el encuentro será transmitido de manera gratuita por la plataforma DAZN. También podrá verse por Telefe y en cable por Dsports o Disney +.

Fuente: TN.