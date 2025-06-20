Histórico triunfo de Los Pumas frente a los British and Irish Lions en Dublín

En el debut del 2025, Los Pumas impusieron condiciones ante British and Irish Lions en el Aviva Stadium de Dublín y se llevaron la victoria por 28-24.

En el comienzo del juego, el seleccionado argentino atacó con mucha verticalidad, y la posesión de la ovalada le permitió abrir el marcador gracias a una efectiva patada de Tomás Albornoz. Minutos más tarde, Luke Cowan-Dickie apoyó para el combinado local, pero tras la revisión del TMO, el neozelandés James Doleman anuló la acción.

La paridad llegó mediante un penal de Fin Smith, tras varios avances de los Lions. Sin embargo, los comandados por Contepomi no cesaron en la presión y el ataque, lo que le permitió a Ignacio Mendy conseguir el primer try del partido por la punta izquierda. La intensidad del cotejo no mermó y, tras una gran acción de lado a lado, fue Bundee Aki quien logró la primera conquista para el conjunto rojo y blanco.

Promediando la primera etapa, las acciones de ambos seleccionados se emparejaron y las infracciones fueron recurrentes en los puntos de contacto. Aunque los backs argentinos dominaron en los quiebres de la defensa de los Lions, Albornoz fue nuevamente el encargado de colocar a Los Pumas arriba mediante dos penales.

En el epílogo de los primeros cuarenta minutos, Juan Martín González recuperó la ovalada en mitad de cancha, y entre Rodrigo Isgró, Santiago Carreras y Tomás Albornoz congeniaron el try que apoyó el apertura y que señaló el 21-10 parcial.En el inicio del complemento, la tónica se modificó y los locales impusieron su juego. Tal es así que, en el primer avance, los rojos y blancos lograron un try penal que devino en la amarilla para Mayco Vivas. La diferencia numérica le jugó en contra a Los Pumas, que sufrieron una nueva conquista en manos de Tadhg Beirne, quien, tras la conversión de Fin Smith, colocó a los Lions arriba por 24-21.Minutos después, la selección comandada por Felipe Contepomi recuperó la posesión y el terreno. Rodrigo Isgró disputó la guinda en la punta derecha, y desde allí se construyó una acción ofensiva que encabezó Albornoz. El apertura le cedió la ovalada a Joaquín Oviedo, quien transportó hacia Matías Moroni, que, con un quirúrgico kick, asistió a Santiago Cordero, que, ante la marca de Marcus Smith, se zambulló en el ingoal rival.En el cierre, el seleccionado nacional defendió los embates de los Lions de manera estoica. Aunque en los últimos cinco minutos el TMO revirtió una acción clave de penal que favoreció a Los Pumas, quienes se impusieron en Dublín por primera vez en la historia ante el combinado británico